Sondaggi politici, Elezioni Europee/ Super Lega al 35,7%, Salvini relega M5s al 23,3%

IPSOS (7 APRILE): LE INTENZIONI DI VOTO

Le difficoltà economiche, il peso dell’Iva da aumentare se non si trovano altre clausole e le liti continue tra Salvini e Di Maio fanno avvicinare alle Elezioni Europee un clima tutt’altro che “serena” con i sondaggi politici che ne risentono. Attenzione però, a rimetterci per ora sono le opposizioni e il Movimento 5 Stelle con Salvini che invece – secondo i sondaggi di Ipsos per il Corriere della Sera – va in “fuga” nella classifica delle intenzioni di voto. I numeri al momento sono schiaccianti per la Lega: 35,7% per Salvini, 23,3% per Di Maio, 19% per il Pd di Nicola Zingaretti. Le grandi forze si preparano al voto europeo, mentre gli altri partiti soffrono dati in calo e rischi di sbarramento (alle Europee vale dal 4% in su): Forza Italia viaggia al 9,9% dei consensi pur dopo la presentazione delle liste che vede di nuovo Berlusconi in campo, Fratelli d’Italia invece si situa proprio al rischioso 4%, mentre +Europa-Bonino con Italia in Comune al momento non vanno oltre il 3,1% di sondaggi politici nazionali.

EUMETRA (15 APRILE): IL NODO ROM E L’INTEGRAZIONE

Chiudono la lista dei sondaggi politici di Ipsos la Sinistra (al 2%), Federazione dei Verdi (allo 0,7%) e tutte le altre esiste rimanenti che non superano il 2,6% complessivo. Il dato sull’astensione resta alto e per ora viaggia sul 42,9% del totale degli aventi diritto al voto. In merito ad uno dei temi che ha contraddistinto e ritornerà di certo nella campagna elettorale verso le Elezioni Europee, l’immigrazione, nei giorni scorsi a Roma è esploso per l’ennesima volta il “caso” dei rom: una rivolta dei cittadini a Torre Maura ha impedito che alcuni nomadi venissero ricollocati in quel quartiere di degrado dopo la chiusura di un campo rom. È un tema che per la Lega significa e ha significato diversi consensi con Salvini in primis intento a restituire sicurezza contro il degrado nelle maggiori città italiane: in attesa della direttiva ieri illustrata, nei sondaggi di Eumetra è stato chiesto agli elettori intervistati «Parliamo della questione dei rom e della loro integrazione nella società italiana. Alcuni sostengono che i rom si possono benissimo integrare e che molti già lo sono. Altri che l’integrazione dei rom nella società italiana è difficile se non impossibile. Secondo lei i rom si possono integrare nella nostra società?». Ebbene, la risposte vede un 51% assieme alla Lega nel definire “impossibile” l’integrazione dell’etnia rom, mentre il 37% si dice possibilista e non contrario.

