Castrazione chimica: Lega ritira l’emendamento/ Bongiorno “Non una priorità per ora”

Netto passo indietro della Lega sulla castrazione chimica. Dopo aver sostenuto per mesi, se non addirittura anni, la battaglia nei confronti degli stupratori, oggi a sorpresa è arrivato il dietrofront, con l’emendamento ritirato dallo stesso carroccio. Ad annunciarlo è stata Giulia Bongiorno, ministro per la pubblica amministrazione, che ha spiegato: «Siamo consapevoli che questo emendamento, in questa fase, non è condiviso dal M5S – le parole riportate dall’agenzia Ansa – abbiamo una priorità, in questo momento, che è quella di fare andare avanti in maniera compatta il Governo e questo provvedimento. Riteniamo la norma utile – ha aggiunto e concluso – presenteremo un nuovo disegno di legge». Castrazione chimica solo in stand-by quindi, e non è da escludere che nei prossimi mesi venga presentato un nuovo disegno di legge a firma proprio della Lega. Del resto la battaglia del Carroccio è storica, e nel 2015 l’attuale ministro dell’interno, Matteo Salvini, aveva pubblicato una sorta di sondaggio sulla propria pagina Facebook: «CASTRAZIONE CHIMICA per stupratori e pedofili. Da anni viene utilizzata come cura negli Stati Uniti, in Germania, Svezia, Danimarca, Norvegia, Spagna, Polonia, Inghilterra».

CASTRAZIONE CHIMICA: LEGA RITIRA L’EMENDAMENTO/

In quasi 60mila fra i suoi fan avevano replicato in maniera positiva, chiaro indizio di come vi sia una gran parte della popolazione che voglia l’introduzione della castrazione chimica per provare ad arginare la piaga della violenza sulle donne. Negli scorsi giorni la stessa Bongiorno era tornata sull’argomento, confessando: «La gente mi chiede per strada ‘ma tu vuoi castrare le persone?’. Io non voglio castrare nessuno. Sono per la castrazione chimica come lo è la commissione anti tortura del Consiglio d’Europa. E cioè a tre condizioni: che il reo lo accetti, che ci sia il consenso informato, che il trattamento non sia irreversibile». La proposta della castrazione chimica è condivisa fortemente dalla segretaria generale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, come spiegato pochi giorni fa a Pomeriggio 5.

