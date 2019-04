Juncker a Conte “Italia più sforzi”/ Video, i temi del vertice: Def, Tav e migranti

Il vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker e il Premier Giuseppe Conte si è svolto questa mattina con la sostanziale richiesta all’Italia di un maggiore sforzo sui conti e sulla tenuta dell’economia. Di contro, il leader del Governo ha ribadito come le misure impostate dal nostro Paese con la Manovra, il Decretone e ora con il Decreto Crescita sono espansive e daranno i suoi frutti nei prossimi mesi: «Sono leggermente preoccupato per il fatto che l’economia italiana continua a regredire e auspico che le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita economica», ha fatto sapere Juncker durante la conferenza stampa di dichiarazioni congiunte tenuta al termine del vertice Italia-Ue. Il Premier Conte ha invece ribadito come «Il Governo aveva previsto il rallentamento del debito pubblico per questo ha elaborato una manovra che vuole perseguire una politica espansiva ma responsabile approvando misure di cui il paese necessitava da troppi anni per ristabilire equità sociale». Non solo, sull’imminente presentazione del Def, il Presidente del Consiglio assieme a Salvini e Di Maio hanno riannodato nei giorni scorsi una impalcatura che «non cambia rispetto allo scenario concordato con la Commissione lo scorso dicembre. In settimana confidiamo approvare il decreto crescita con misure in grado dare impulso a crescita e effettiva e potenziale», ha detto sempre Conte uscendo dal vertice di Palazzo Chigi.

TUTTI I TEMI DEL VERTICE CONTE.-JUNCKER

Se da un lato non vengono ritirati fuori “scontri diplomatici” con i due vicepremier – «Tra Italia e Commissione Ue è grande amore, con tutti i ministri italiani» – il Presidente Juncker ha voluto ribadire quanto già accennato nell’intervista televisiva con Fabio Fazio la scorsa domenica: «in materia di immigrazione serve una solidarietà più articolata tra l’Europa e l’Italia, che porta un grande fardello. Ma non bisogna dire che l’Ue è stata assente quando si è trattato di dare solidarietà. L’Italia ha ricevuto un miliardo per i migranti». Il tutto a seguito di un punto sollevato dal Premier Conte che poco prima affermava «non è ammissibile continuare a operare senza considerare che chi sbarca in Italia, in Spagna o in Grecia sbarca in Europa. Se non cambia la condivisione della responsabilità, il coordinamento delle guardie costiere non serve. Anzi rischia di diventare un cosiddetto ‘fattore di attrazione’. Serve un meccanismo di redistribuzione, i miliardi vanno spesi per una politica seria». Per quanto riguarda la Tav, Conte ha informato Juncker dell’avvio del supplemento di riflessione, e «ho anticipato che abbiamo avviato un percorso con la Francia su questo supplemento di riflessione. L’esito del confronto tra il ministro dei Trasporti francese e quello italiano alle Infrastrutture verrà condiviso con la commissaria Ue competente». Chiosa finale sulla Brexit sempre più tema cruciale per l’Europa dopo l’ennesimo fallimento dei voti di ieri sera: per Conte «speriamo in un processo ordinato al quale abbiamo lavorato a lungo ma non abbiamo ancora chiarezza sulla posizione del Regno Unito per gestire un processo così complesso, per questo motivo anche qui in Italia ci stiamo preparando alla non auspicata prospettiva del no deal. Per questo abbiamo approvato uno specifico dl, a protezione dei cittadini e delle imprese».





