Matteo Salvini & Nutella/ “Una fetta per Fazio e Saviano” boom di commenti su Twitter

Arriva la Pasqua ed è tempo di auguri, così arrivano quello di Matteo Salvini, che è sempre attivissimo sui social. Ma non c’è tweet del leader della Lega che non scatena una polemica. Stavolta ha pubblicato un collage di foto in cui la Nutella è il tema ricorrente. In calce, il vicepremier e ministro dell’Interno scrive: «Dolce Pasqua a voi Amici! E una bella fetta di pane e Nutella (che oggi compie 55 anni, auguri!) ai simpatici, buonisti e accoglienti milionari di sinistra Fazio e Saviano». E quindi agli auguri di Buona Pasqua si aggiungono gli sfottò, con conseguente boom di commenti su Twitter. Questo perché il leader del Carroccio non perde occasione per attaccare i suoi rivali storici, in questo caso Fabio Fazio e Roberto Saviano. Salvini, che ha fatto del cibo l’ingrediente principale della sua ricetta politica, da quando è diventato vicepremier aggiorna in tempo reale sui suoi menu. Dagli arancini alla Nutella, passando per pizza e pasta: con l’arma dell’appetito vuole sottolineare un’uguaglianza con gli elettori. E così per Repubblica diventa il “superuomo qualunque”.

MATTEO SALVINI E LA NUTELLA

Ma come vi dicevamo, non è la prima polemica per un “tweet alla Nutella”. Matteo Salvini fece discutere a poche ore dal terremoto di Catania e all’indomani dell’omicidio del fratello di un collaboratore di giustizia a Pesaro. Postò una foto nella quale era immortalato mentre addentava una fetta di pane e Nutella. La polemica non fu solo social, ma anche politica. Il sindaco di Pesaro Matte Ricci (PD) twittò: «Quando ha finito pane e nutella vorremmo avere qualche informazione e rassicurazione. La ringrazio». All’attacco anche il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti: «Il ministro degli Interni che si fa selfie demenziali, per distrarre l’attenzione ha paura e scappa dalle sue responsabilità». Salvini dal canto suo respinse le critiche con una diretta su Facebook. «Se fanno opposizione criticando un ministro che mangia la Nutella, noi governeremo 20 o 30 anni. Ma io tiro dritto». E aggiunse: «Confesso questo mio enorme difetto, questo mio torto: mi piace la Nutella, la cioccolata, gli ovetti Kinder, la girella e qualche volta il gelato».

Dolce Pasqua a voi Amici! E una bella fetta di pane e Nutella (che oggi compie 55 anni, auguri!) ai simpatici, buonisti e accoglienti milionari di sinistra Fazio e Saviano😘 pic.twitter.com/hmcIiP2ulE — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 aprile 2019





