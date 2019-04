Castrazione chimica, M5s vota contro Lega/ Governo diviso, bocciato odg Codice Rosso

Il Governo è stato battuto, ma forse sarebbe meglio dire il Governo diviso è stato sconfitto: sulla castrazione chimica la maggioranza infatti si è spaccata con la Lega che ha votato assieme a Fratelli d’Italia e il M5s che invece ha votato con Pd, LeU e Forza Italia. L’ordine del giorno di FdI-Meloni al Ddl “Codice Rosso” – approvato ieri nel suo emendamento più importante, la lotta al Revenge Porn, con la totalità dei voti in Parlamento – impegnava il Governo ad adottare ogni iniziativa normativa possibile per poter dare possibilità di subordinare alla castrazione chimica la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali. Ebbene, a favore solo Salvini e Meloni mentre il Governo lato grillino si è espresso contro: 126 dunque i Sì all’Odg, 363 contrari e l’inevitabile bocciatura dell’Aula alla Camera. Il governo con la dichiarazione del sottosegretario Vittorio Ferraresi (M5s) si era rimesso all’aula ma il Carroccio ha voluto segnare la distanza dai rivali-alleati votando con il gruppo di Giorgia Meloni dopo che ieri sera il vicepremier Salvini aveva spiegato dopo il ritiro dell’emendamento sulla castrazione chimica «La Lega andrà avanti e presenterà la proposta di legge, ma oggi è una giornata troppo bella per guastarla con litigi. Uno stupratore non solo va incarcerato, ma va curato per impedire che ripeta le sue schifezze». Così però oggi la Lega non è riuscita a convincere i Cinque Stelle che tornano a votare contro i propri alleati di Governo, segnando un nuovo punto di scontro nel giorno in cui il Premier Conte è lontano e impegnato nella trasferta ufficiale in Qatar. «La corsa Salvini-Meloni a scavalcarsi a destra si schianta contro i numeri. Su ordine del giorno di FdI sulla castrazione chimica, la maggioranza si è spaccata e Lega e Fratelli d’Italia si sono visti bocciare l’odg con 383 voti. Il convoglio sovranista è deragliato in partenza…», attacca su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia.

BONGIORNO PRONTA A RILANCIARE DDL SPECIFICO

Immediata la replica di Fratelli d’Italia con Francesco Lollobrigida, «prima di straparlare di Fratelli d’Italia la collega Mariastella Gelmini farebbe bene a guardare in casa propria. Segnatamente, rispetto alla bocciatura del nostro ordine del giorno sulla castrazione chimica, facciamo notare che Forza Italia ha votato no insieme al Partito democratico, al Movimento 5 Stelle e a Leu. Il convoglio sovranista, come dice Gelmini, è quindi deragliato perché il patto del Nazareno ha votato contro». Prima della votazione sula castrazione chimica in odg, il deputato M5s Andrea Coletti aveva annunciato il voto contrario in quanto «palesemente in contrasto con la Costituzione e con le convenzioni internazionali firmate dall’Italia». Ad un “Giorno da Pecora” il capogruppo grillino Francesco D’Uva torna all’attacco sottolineando come il provvedimento non è nel contratto di Governo e aprirebbe uno spiraglio alle pene corporali «una cosa che ci spaventa tanto. Oggi Fratelli d’Italia ha proposto un odg sulla castrazione chimica e noi abbiamo votato contro? Esatto, noi, il Pd, LeU e FI. Era un ordine del giorno, un provvedimento che non ha forza di legge ma che impegna il governo a fare qualcosa. In questo caso impegnava l’esecutivo a prevedere una pena simile alla castrazione chimica e noi abbiamo detto no». Nel frattempo, il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno tira dritto nel preparare un ddl specifico sulla castrazione chimica, in tandem con Salvini «un provvedimento più organico che avrà come oggetto anche reati gravissimi come la pedofilia. Ecco perché un singolo emendamento non era organico. Da domani saremo al lavoro su questo», annuncia la titolare della Pa.

