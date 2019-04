Luigi Di Maio e Virginia Saba/ Fotografo di Chi “sapevano che eravamo lì in 5”

Hanno fatto discutere e sono state molto “cliccate” le foto in prima pagina di “Chi” (settimanale diretto da Alfonso Signorini del Gruppo Fininvest) del vicepremier Luigi Di Maio con la nuova fidanzata Virginia Saba. Coccole, baci e carezze in un parco a Roma: ma come, nessuno si è accorto della presenza del leader M5s? E ancora, i due fidanzatini non si sono resi conto della presenza dei fotografi e dunque le immagini sono completamente spontanee? Queste e altre domande più o meno interessanti sono sorte sul web e anche sui commentatori politici che immediatamente hanno messo in fila il nuovo fronte “d’immagine” sia di Salvini che Di Maio, entrambi neo-fidanzati rispettivamente con Francesca Verdini (sì, proprio la figlia di Denis) e appunto Virginia Saba, giornalista e collaboratrice della parlamentare M5s Emanuela Corda. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi è stato intervistato uno dei fotografi che hanno venduto le foto al settimanale “Chi” e non sono poche le “chicche” regalate: «Eravamo cinque fotografi, a circa trenta metri di distanza, lui era in mezzo a duecento persone», spiega il fotografo Paolo (il cognome non lo vuole scucire per ovvi motivi di lavoro) ai due conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ma quindi il servizio era preparato o no? «Non era un posato, immagino che lui sapesse che eravamo dietro a gli alberi a fare le foto, ma credo che sapesse solo questo, perché ormai è abituato alla nostra presenza».

LE FOTO “PREPARATE”?

Non sono pochi quelli che hanno avanzato in questi ultimi giorni la possibilità di una nuova “strategia” comunicativa di Lega e soprattutto M5s per avvicinarsi al meglio alle Elezioni Europee in un momento tutt’altro che positivo per le tante difficoltà economiche e sociali (oltre ai molti strappi di questi ultimi mesi nel Governo). Secondo il fotografo intervistato, «Non sapevamo che sarebbe andato al parco, lo abbiamo seguito da casa sua, poi alla Galleria Borghese e fino alla villa, il tutto è successo domenica scorsa»: tra l’altro lo stesso paparazzo è quello ad aver fotografato la fidanzata di Salvini uscire da casa sua con i pantaloni della polizia. Secondo Marco Antonellis per Dagospia ci sarebbe però una persona dietro al “servizio foto” del leader M5s e no, questa volta non è Rocco Casalino plenipotenziario della comunicazione in Casaleggio e Associati.. fino ad oggi: «Augusto “Augustarello” Rubei; ormai lavora da mattina e sera per il Vicepremier Di Maio (e lo farà almeno fino alle europee -questo è l’accordo- forte dell’esperienza maturata con la vittoria elettorale della Raggi anche se poi, a dire il vero, ci fu anche la sconfitta alle ultime regionali con la Lombardi) e sono in molti tra i 5Stelle a ritenere che ci sia proprio lui dietro il cambio di passo del leader del Movimento 5Stelle» scrive Antonellis per Dago. Alcune gaffe istituzionali e soprattutto la pessima campagna delle Regionali del M5s avrebbero messo Casalino più “nell’angolo” facendo emergere – sempre secondo le fonti di Dagospia – la figura di Rubei come nuovo consigliere della comunicazione di Di Maio, specie nelle “svolta” di attaccare con maggior costanza il rivale-alleato Matteo Salvini. Fantapolitica o squarci di verità?

