Decreto Crescita oggi in Cdm/ Conte “lo approviamo”: caos Governo tra Tria e Lega-M5s

«Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio», ha commentato così prima di pranzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando ad un evento a San Patrignano. Alle ore 16 è infatti previsto il Cdm a Palazzo Chigi dove si terrà una prima “resa dei conti” tra Lega, M5s e il Ministro Tria dopo le ultime schermaglie sia sul fronte personale – il caso Bugno – e sia sull’altro decreto attuativo per i rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche (non i semplici correntisti, quello è già garantito dalla legge attuale). «Il Governo è compatto e i retroscena secondo i quali il Movimento cinque stelle avrebbe offerto la poltrona del ministro dell’Economia Tria alla Lega sono miti e leggende»: così Luigi Di Maio che, esattamente come la Lega di Salvini, in queste ore non intende sollevare altri polveroni prevedendo già il possibile scontro interno al Consiglio dei Ministri per i contenuti del Decreto Crescita (preparato dal Ministro del Lavoro) e delle norme attuative sul fronte banche. «Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta – ha poi spiegato Conte parlando alla seconda edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano -. Stiamo lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al lavoro e alle attività produttive».

COSA CONTIENE IL DECRETO CRESCITA

All’interno della bozza del Decreto Crescita sono inseriti tre principali capitoli, in attesa della presentazione del Def entro il prossimo 10 aprile: misure per la crescita economica, rilancio degli investimenti privati e rilancio degli investimenti pubblici. I temi poi contenuti sono diversi e non è ancora chiaro in che formula e con quante sottocategorie saranno presentate dal Decreto che prova a rilanciare l’economia evitando una manovra correttiva ufficiale dopo le critiche pesanti ricevute dall’Unione Europea e da quasi tutti gli osservatori economici e politici d’Italia e d’Europa. Rottamazione cartelle fiscali, contributi per la casa e relativi sgravi fiscali per imprese e privati: ma non solo, dovrà essere contenuta nella bozza di Decreto anche la possibilità di cedere il credito di imposta su ecobonus e sismabonus alle imprese costruttrici. Sono poi previste anche nuove norme per la difesa della produzione e dei marchi italiani oltre alla possibilità degli enti locali di effettuare dei “mini-condoni” per tutte le ingiunzioni notificate tra il 2000 e il 2017 su multe arretrate senza interessi. La viceministro dell’Economia Laura Castelli ha messo a punto assieme al sindaco Virginia Raggi l’operazione di chiusura del 2021 la gestione commissariale del debito storico della Capitale: «La norma sarà inserita nel decreto crescita. Lo Stato si accolla una parte del debito finanziario e riduce i costi che dà alla gestione commissariale. È un’operazione win-win. I cittadini italiani non pagheranno l’operazione» ha annunciato la vice-Tria.

