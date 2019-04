Giorgia Meloni “Salvini? Noi i veri sovranisti”/ Primi cartelloni Europee a Torino

Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d’Italia, prosegue i lavori in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. Di recente ha incontrato Jarosław Kaczyński, leader di Diritto e giustizia, partito polacco, per un’alleanza sovranista dei conservatori e riformisti europei. Come sottolinea l’Huffington Post, la Meloni guarda ad est, dicendo ai microfoni del quotidiano La Stampa di vedere «nel gruppo di Visegrad un modello per stare in Europa a testa alta e senza calpestare i confini nazionali». La segretaria generale del partito di centrodestra, ci tiene poi a puntualizzare una cosa: «L’alleanza sovranista di Salvini? A parte che i veri sovranisti siamo noi e loro sono populisti, il nostro obiettivo è costruire una nuova maggioranza in Europa che vada dai popolari ai populisti con noi dei Conservatori e Riformisti a fare da ponte. Da questo punto di vista è un bene che Orbàn sia rimasto nel Ppe perché spinge nella nostra direzione».

GIORGIA MELONI, “SALVINI? NOI I VERI SOVRANISTI”

Secondo la Meloni, il progetto di Salvini al di fuori dei confini nazionali non è ancora ben chiaro: «La nostra sfida – sostiene – va oltre la critica e propone l’alternativa di un modello Confederale anziché federale che mantenga la sovranità delle nazioni e metta in comune macrotemi cime la difesa dei confini. Fronte comune, ideali ed obiettivi uguali anche in Europa. Dall’immigrazione al deficit. Sull’immigrazione sfato il mito di chi ci ricorda sempre come i nostri alleati di Visegrad rifiutino le quote dei migranti che servirebbero all’Italia». La Meloni avrebbe già parlato con Kaczynski e Orban, in merito ad un patto fra l’Italia e la Libia per un blocco navale nel Mediterrano, ed entrambi avrebbero risposto in maniera affermativa. Sul fronte interno, invece, il massimo esponente di FdI sostiene: «Sul deficit, neanche a me piace che questo governo lo sfiori per il reddito di cittadinanza: se dobbiamo indebitare i nostri figli facciamolo almeno per cose serie, investimenti, infrastrutture. Magari così anche i nostri partner più austeri sarebbero meno ostili». Intanto i primi cartelloni di FdI per le Europee del 26 maggio sono già stati affissi, precisamente in quel di Torino, in vista della conferenza che si terrà al Lingotto il 13 e il 14 aprile prossimi.

