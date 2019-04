MIGRANTI, BASSETTI: “DECRETO SALVINI INSUFFICIENTE”/ Ministro: “Nostalgia sbarchi?”

Nuovo botta e risposta tra Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e Matteo Salvini sul tema dei migranti. Il capo della Conferenza episcopale italiana, intervenendo alla presentazione del rapporto Astalli, ha dichiarato:”I migranti vanno soccorsi e non respinti in Paesi insicuri o terzi anche perché ci prendiamo delle responsabilità se li affidiamo a terzi. Sono diminuiti gli sbarchi in Italia ma aumentano i morti. Ogni morto è un’offesa che colpisce tutto il genere umano”. Bassetti è lo stesso che nel pieno della crisi dell’Aquarius, con Salvini che ribadiva la linea dei “porti chiusi”, citò il passaggio del Vangelo che recita:”Ero straniero e non mi avete accolto”. Una chiara presa di posizione che costò al porporato una serie di insulti senza precedenti da parte degli haters e che rese evidente la frattura tra la Chiesa, o almeno una sua parte, e le politiche di Salvini in tema di immigrazione.

MIGRANTI, BASSETTI: “DECRETO SALVINI INSUFFICIENTE”

Nel suo intervento di oggi Gualtiero Bassetti ha messo nel mirino anche una delle misure che Salvini considera uno dei suoi fiori all’occhiello, il “decreto sicurezza”. Secondo il presidente della Cei, infatti, quel provvedimento “è insufficiente, va rivisto. E finché non sarà rivisto, questo decreto va integrato, perché niente deve mancare all’assistenza di una persona, per la sua vita e la sua dignità”. Sul decreto Salvini, Bassetti ha aggiunto:”Noi come Chiesa abbiamo un compito ancora più grande, perché se il migrante va integrato, e dalle istituzioni non arriva ciò che è necessario per questa integrazione, dobbiamo sopperire noi”. La risposta del vicepremier non si è fatta attendere, come riportato da Umbria24.it: “Sono diminuiti gli sbarchi, sono diminuiti i morti. Spero che nessuno abbia nostalgia dei 600.000 sbarchi degli ultimi anni, dei miliardi sprecati, dei troppi reati, delle migliaia di morti del passato. Oggi in Italia si arriva col permesso, i porti sono chiusi per scafisti e delinquenti”.

