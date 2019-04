Pd, Zingaretti apre a Mdp/ Elezioni Europee: possibile frattura con renziani?

Pd, il segretario Nicola Zingaretti apre a Mdp: possibile svolta in casa dem in vista delle Elezioni Europee. Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, il governatore della Regione Lazio ha teso la mano agli ex “scissionisti”: «Candidatura di europarlamentari di Mdp? Non è assolutamente escluso». Come riportano i colleghi di Repubblica, si sta lavorando su una o due candidature: l’indiziato principale è Massimo Paolucci, mentre viene escluso il nome dell’eurodeputato uscente Antonio Panzeri. Come già affermato in occasione della nomina a segretario, Zingaretti ha sottolineato di voler puntare su un’alleanza ampia attorno al Partito Democratico: «La ricerca che si sta facendo è quella di mettere in campo energie nuove per costruire un progetto nuovo per tutti, anche con il Psi, con l’associazione Futura, con Democrazia Solidale».

PD, ZINGARETTI-MDP: C’E’ L’APERTURA!

Un’altra conferma dopo le dichiarazioni rilasciate il giorno della presentazione del simbolo del Partito Democratico alle Elezioni Europee: «Con Mdp è aperto un confronto che mi auguro nelle prossime settimane porti a un loro coinvolgimento. La sfida di questo logo é proprio quella di far incontrare delle diversità». Attenzione però ai possibili risvolti interni: i renziani non vedrebbero di buon occhio il reintegro degli ex scissionisti, candidati nel 2014 con i dem per poi andare via e seguire Pierluigi Bersani in Articolo 1. Come riporta Repubblica, l’asse Lotti-Guerini ha già detto di non essere d’accordo: «I nostri elettori non accetterebbero questa soluzione». Possibile frattura? Non è da escludere, attese nuove reazioni nel corso delle prossime ore: ciò che è certo è che l’intervista di Zingaretti a Porta a Porta farà discutere…

