Rimborsi truffati banche, decreto attuativo in Cdm/ Dubbi Tria, Conte “risolveremo”

Si annodano a doppio filo stretto i destini del decreto attuativo sui rimborsi per i risparmiatori truffati dalle banche – tema caro a Lega e M5s – e del Decreto Crescita: in un primo momento pareva che il Dl messo a punto dal Ministro Di Maio (che oggi arriva in Consiglio dei Ministri) poteva contenere le norme sugli indennizzi ai truffati dopo l’accordo trovato tra Salvini, Di Maio e il Ministro Tria. Nelle ultime ore invece si fa strada la possibilità che non tutto venga inserito nel Decreto Crescita, anche perché dal Mef sorgono nuovi dubbi e malumori in merito alla decisa spinta dei due partiti di Governo: «noi chiediamo a Tria che dia atto a quanto già il Parlamento ha votato facendo pubblicare i decreti attuativi sui truffati delle banche, non chiediamo nessuna dimissione» ha spiegato il capogruppo Lega alla Camera Riccardo Molinari questa mattina. «Il Governo è compatto e i retroscena secondo i quali il Movimento cinque stelle avrebbe offerto la poltrona del ministro dell’Economia Tria alla Lega sono miti e leggende», è invece il commento di Di Maio che “difende” Tria dopo le forti accuse piovute su di lui nelle ultime settimane.

I DUBBI DI TRIA

La diatriba però interna al Governo non si elimina, anzi, rischia di crescere durante il Cdm del pomeriggio: «Sulle banche, l’ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C’è una forte unità d’intenti da parte del governo nel procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere anche questo». Quel problema “tecnico” riguarda in sostanza il dubbio di Tria e dei tecnici del Mef sulla versione del decreto attuativo che potrebbe essere in contrasto con la normativa Ue: secondo le fonti interne all’Adnkronos, il Ministro dell’Economia teme per lo “scudo” per i funzionari del Mef in caso di contestazione della Corte dei Conti. «La clausola per “salvare” i tecnici del Mef è nazionale e quindi potrebbe non avere valore davanti all’accusa di un danno erariale da parte della magistratura contabile», spiega il Fatto anche se Tria avrebbe pensato, per aggirare il problema, di proporre nel testo del decreto attuativo sui truffati dalle banche una sorta di arbitrato. Quest’ultima formula però vede la totale riscrittura del documento che dunque non troverebbe possibilità di vederlo inserito nel Decreto Crescita in via d’approvazione oggi pomeriggio. Da ultimo, alla proposta della reintroduzione dell’arbitrato, la risposta di Di Maio e Salvini sarebbe stata del tutto negativa: «non dobbiamo tradire le aspettative dei risparmiatori». E allora quell’unità di intenti dichiarata da Conte si ferma «alla volontà di sbloccare il miliardo e mezzo di euro messi a disposizione del Fir, il fondo per gli indennizzi ai risparmiatori costituito con la legge di Bilancio 2019». Per ora però rimane per l’appunto un “intento”..

© RIPRODUZIONE RISERVATA