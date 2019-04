Sondaggi politici Europee/ Lega al 31%, M5s sotto il 20%: Zingaretti traina al 22,6%

IXÈ (2 APRILE): LE INTENZIONI DI VOTO

Verso le Elezioni Europee di fine maggio, le intenzioni di voto contenute nei sondaggi politici di Ixè danno il “polso” della situazione attuale in maniera piuttosto dettagliata: Lega in testa ma senza allungare nuovamente, M5s in netto calo addirittura sotto il 20% e Pd in crescita ma senza una grande forza trainante della Coalizione. I numeri espressi dai sondaggi dicono infatti che Salvini col Carroccio arriverebbe ad oggi al 31,2% mentre Di Maio è in crisi nera e non farebbe meglio del 19,1% su scala nazionale dopo le batoste alle Regionali: benino il Centrodestra che resta la prima forza come coalizione al 45,1% ma che vede calare nuovamente Forza Italia al 8,7%, mentre Fratelli d’Italia si conferma più sul 5% che non sul 3-4% delle precedenti Elezioni Politiche. +Europa Bonino al 2,5% e altri di Centrosinistra all’1,3% formano insieme al Pd al 22,6% un complessivo 26,4% per l’intera coalizione. A chiudere le intenzioni di voto troviamo LeU-Mdp-SI al 3,2%, Italia in Comune all’1,2% e Potere al Popolo all’1,3%.

IPSOS (26 MARZO): TRA SALVINI, DI MAIO E ZINGARETTI

Nei sondaggi politici contenuti invece negli studi Ipsos di fine marzo, si è cercato di dare una panoramica approfondita più sui leader che andranno in conflitto nelle prossime Elezioni Europee, prima ancora dei partiti politici: ebbene, alla domanda secca posta agli intervistati elettori “chi vince più battaglie politiche tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini”, la risposta vede al 57% trionfare la leadership del vicepremier leghista mentre il suo collega-nemico del M5s non riesce ad andare oltre il 18%, nonostante le diverse leggi a firma grillina (in quantità maggiore rispetto alla Lega) portate a casa nel Governo gialloverde. In secondo luogo, il sondaggio prova a tastare il terreno anche dei primi avversari all’opposizione, ovvero il Partito Democratico appena “rinnovato” dall’elezione a segretario di Nicola Zingaretti. Ebbene, l’alternativa al governo a marca Pd solo per il 38% viene vista come possibile e augurabile mentre il 51%, ancora oggi, sceglierebbe tra Lega e M5s lasciando ancora per strada i dem.

