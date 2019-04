Tria cacciato dopo le Europee?/ Di Maio è stufo: il Tesoro a Salvini dal 27 maggio

Il ministro dell’economia, Giovanni Tria, potrebbe a breve lasciare il suo incarico. La data cruciale sarebbe il 26 maggio prossimo, il giorno in cui si terranno le elezioni europee. Se, come sembra, la Lega farà il pienone e il Movimento 5 Stelle registrerà l’ennesimo flop, a quel punto i grillini presenteranno il conto a Salvini: la “testa” del titolare del Tesoro in cambio di un leghista. E’ questa l’indiscrezione riportata nelle ultime ore dai principali quotidiani nazionali, che raccontano di come il M5s, Di Maio in primis, sia ormai stufo delle azioni di Tria, che dopo ave sempre risposto “presente” alle richieste dei due vice-premier, pare abbia iniziato a fare di testa sua. Basti pensare alle dichiarazioni di febbraio «I fattori negativi che hanno determinato un peggioramento della crescita negli ultimi trimestri non sono destinati a perdurare. Ci sono le premesse per una graduale ripresa nel 2019», confrontandole con quelle più recenti: «L’Italia si avvia verso la crescita zero». Insomma, un netto cambio di rotta che ha fatto riaffiorare vecchie ruggini di un passato non troppo lontano.

TRIA CACCIATO DOPO LE EUROPEE? IL PIANO DI DI MAIO

Tria si sta muovendo in maniera più autonoma, protetto dal Quirinale sostiene IlGiornale.it, ma le sue azioni potrebbero rivelarsi un vero e proprio boomerang. Di Maio, se come previsto le Europee saranno un flop, sta pensando di scaricare il barile proprio sul titolare del Tesoro, sacrificandolo: «Il giorno dopo il voto – quanto avrebbe detto a Conte il vice-premier grillino – quando Salvini ci presenterà il conto noi gli offriremo la testa di Tria». Di Maio pubblicamente proferisce altro «Siamo una squadra, Tria non è in discussione», ma lo scossone sembrerebbe essere dietro l’angolo. Attenzione però, non è detto che Salvini accetti l’offerta. La casella “economia” nasconde numerose insidie e già a maggio dell’anno scorso, quando saltò la nomina di Savona, il leghista rimandò al mittente la proposta Giorgietti “no grazie”. Il rischio di bruciarsi è davvero troppo alto, e soprattutto, meglio elezioni anticipate a questo punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA