Di Maio contro Salvini/ Europee: “Preoccupa alleanza Lega con chi nega Olocausto”

Luigi Di Maio contro Salvini: tensione al governo e non solo per i rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche. Come riporta Repubblica, il leader del Movimento 5 Stelle ha messo nel mirino la Lega e i suoi alleati alle elezioni europee: «Mi preoccupa questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno parte del gruppo con cui si alleerà la Lega, che addirittura, in alcuni casi, negano l’Olocausto». Prosegue il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che parte all’attacco contro il fronte sovranista di cui fa parte anche il Carroccio: «Stiamo parlando di gruppi parlamentari che sono usciti dal Parlamento, quando si commemorava la strage dell’Olocausto e quello che hanno fatto nei campi di concentramento, quindi quando vedo queste cose mi preoccupo».

DI MAIO CONTRO SALVINI: NUOVO ATTACCO

Quotidiano.net riporta altre dichiarazioni di Di Maio, che prende nuovamente le distanze dal collega vice premier: «Il Movimento 5 Stelle farà un gruppo europeo nuovo, con forze politiche nuove e giovani, completamente svincolate dalle ideologie, lontanissima da quell’estrema destra intollerante che cresce e che onestamente mi preoccupa, ma anche da quella finta sinistra che fa gli interessi dei grandi evasori e non delle persone normali e che ha la colpa di aver fatto crescere la disuguaglianza in tutta Europa a livelli mai visti prima». Non è il primo attacco nei confronti di Salvini e della Lega: «A me un po’ preoccupa questa deriva di ultradestra che a volte anche la Lega abbraccia e che mi vede costretto a prendere le distanze. Quando lavoriamo sui fatti con la Lega andiamo d’accordo», così Di Maio a Stasera Italia a proposito del Congresso della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA