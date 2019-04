Meloni candida Caio Giulio Cesare Mussolini”/ Video, pronipote del Duce “un patriota”

Si chiama Caio Giulio Cesare Mussolini e sarà uno dei candidati alle Elezioni Europee tra le file di Fratelli d’Italia: non è un caso di omonimia ma si tratta del terzo parente del Duce fascista che fa il suo ingresso nella politica italiana. Dopo la nipote Alessandra Mussolini – in questi giorni protagonista di una surreale polemica internazionale con l’attore satirico canadese Jim Carrey – e dopo Rachele (consigliera comunale di Fratelli d’Italia in Campidoglio), ora è il pronipote Caio Giulio Cesare a fare “capolino” tra i candidati “illustri” alle prossime Elezioni Europee, riaccendendo inevitabilmente la polemica contro il partito di Giorgia Meloni accusato di essere, una volta di più, neofascista. «È un vero piacere ufficializzare la candidatura di Caio Giulio Cesare Mussolini con Fratelli d’Italia per le elezioni europee del 26 Maggio. Il suo curriculum parla da sé: professionista, militare e patriota. Anche con il suo contributo, siamo pronti per #CambiareTuttoinEuropa!», scrive sui social la leader FdI nel presentare il proprio neo-candidato, il bisnipote del duce fascista assassinato e appeso in Piazzale Loreto a Milano dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

LE PRIME PAROLE DEL PRONIPOTE DI MUSSOLINI

Importante dirigente di Finmeccanica e ufficiale della Marina Italiana, il curriculum del candidato con Fratelli d’Italia è prestigiosa e di merito ma è inevitabile che quel cognome più di tutto “attira” di più polemiche e critiche lungo mezzo arco politico. «È un onore per me essere candidato in Fratelli d’Italia», spiega nel video di presentazione sui social di Giorgia Meloni, Caio Giulio Cesare Mussolini; «è un partito di patrioti come lo sono io. Mi candido al sud perché l’Italia riparta dal sud. Non esiste una questione meridionale ma una questione prima di tutto nazionale. Ho servito l’Italia in tanti anni e ora vorrei continuare a farlo in Europa» conclude lo spot elettorale il pronipote di Benito Mussolini. Nato in Argentina, Caio Giulio Cesare è entrato in Marina fino a divenire tenente di vascello e il comando di Nave Gorgona: poi l’uscita dal Corpo Militare e l’ingresso nel mondo delle aziende, in particolare seguendo per America Latina e Medio Oriente gli affari di Finmeccanica per il settore Difesa. «Spero di essere giudicato anche per il mio curriculum e non solo per il mio cognome», spiega lo stesso Mussolini in una breve intervista al quotidiano inglese The Times: «mi presento alle Europee in nome della sovranità, della protezione del nostro Paese e della famiglia».

È un vero piacere ufficializzare la candidatura di @CaioGCM Mussolini con @FratellidItaIia per le elezioni europee del #26Maggio. Il suo curriculum parla da sé: professionista, militare e patriota. Anche con il suo contributo, siamo pronti per #CambiareTutto in Europa! pic.twitter.com/7lZtyU2pGJ — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 7 aprile 2019





