25 aprile, Di Maio vs Salvini/ “Chi nega Liberazione era a Verona con antiabortisti”

Si avvicina il 25 aprile, l’anniversario della Festa della Liberazione dalle truppe nazifasciste in Italia e il Governo torna nella bufera dopo che già nelle scorse settimane le dichiarazioni di Salvini e Di Maio avevano tracciato la “linea” della profonda distanza interna all’esecutivo sul tema delle celebrazioni nazionali. Oggi però, durante una diretta Facebook, il vicepremier nonché leader del M5s ha lanciato un’accusa molto pesante (e gratuita) contro il collega leghista segnando ancora una volta la distanza netta su ormai quasi tutti i temi di Governo (dal Salva Roma al Decreto Crescita, dai fatti di cronaca a Roma Termini fino alla Legittima Difesa): «Leggo che qualcuno oggi arriva persino a negare il 25 aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave. Non è alzando le spalle e sbuffando che questo Paese cresce. E poi è curioso che coloro che oggi negano il 25 aprile siano gli stessi che però hanno aderito al congresso di Verona, passeggiando mano per la mano con gli antiabortisti», spiega su FB Di Maio lanciando evidente riferimento a Salvini e ai Ministri della Lega partecipi al Forum mondiale sulla Famiglia delle scorse settimane.

IL 25 APRILE E LA CRISI NEL GOVERNO

«Il 25 aprile è una festa nazionale della Repubblica Italiana. Non è questione di destra o di sinistra, ma di credere nell’Italia e di rispettarla», rilancia ancora in un altro posto sui social il Ministro del Lavoro provando ad evidenziare come lui assieme agli altri Ministri M5s non mancheranno nelle celebrazioni di giovedì in tutta Italia a memoria della Liberazione dal nazifascismo. Di Maio in particolare insieme al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Presidente del World Jewish Congress Ronald Lauder renderanno omaggio alla lapide in memoria della Brigata Ebraica, che ha combattuto assieme ai partigiani italiani per liberare l’Italia dal nazi-fascismo. Ad inizio aprile Salvini aveva alzato la polemica dopo aver annunciato l’intenzione di non voler sfilare il giorno del 25 aprile: «La lotta a camorra, ‘ndrangheta e mafia – le sue parole riportate dall’edizione online di Repubblica – è la nostra ragione di vita. Il 25 aprile non sarò a sfilare qua o là, fazzoletti rossi, fazzoletti verdi, neri, gialli e bianchi. Vado a Corleone a sostenere le forze dell’ordine nel cuore della Sicilia». È crisi, ancora, interna al Governo e le celebrazioni in ricordo dell’unità ritrovata dopo la Seconda Guerra Mondiale al momento sembrano aumentare e non riunire tali distanze.

