25 aprile, Mattarella “secondo Risorgimento”/ Conte “non rispondo per scelta Salvini”

Il 25 aprile è la giornata della Liberazione dalle forze nazifasciste dopo l’orrore della Seconda Guerra Mondiale e del Regime di Mussolini e come da tradizione le cariche politiche visitano diverse parti d’Italia come commemorazione a suffragio di quei giorni di liberazione da parte dei partigiani e delle forze alleate angloamericane. Il 25 aprile di quest’anno però cade nel pieno della crisi politica del Governo, con Salvini e Di Maio divisi anche sulle celebrazioni anti-fasciste come osservato già da qualche giorno: mentre Mattarella ha visitato l’Altare della Patria prima di volare a Vittorio Veneto (Treviso) e il Premier Conte si è recato invece alla Fosse Ardeatine, il Ministro degli Interni ha scelto la Sicilia per visitare i luoghi confiscati alla Mafia prima di recarsi a Corleone per ribadire la vicinanza dello Stato nella lotta a Cosa Nostra. Di Maio di contro, dopo aver aspramente criticato il collega vicepremier – «chi nega la Festa della Liberazione era a Verona con gli antiabortisti» – ha scelto di recarsi insieme al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Presidente del World Jewish Congress Ronald Lauder alla lapide in memoria della Brigata Ebraica che ha combattuto assieme ai partigiani italiani per liberare l’Italia dal nazi-fascismo. «Contro interessate riscritture della Storia occorre ribadire che la Resistenza e la Liberazione dal nazi-fascismo rappresentano per l’Italia un nuovo Risorgimento», ammonisce Mattarella nel messaggio per il 25 aprile.

CONTE, “NON RISPONDO PER SALVINI”

Dopo che Salvini ha ribadito che preferisce la festa contro la mafia piuttosto che le celebrazioni di una “festa dei comunisti”, è lo stesso Capo dello Stato a sottolineare che nella Resistenza non ci sono stati solo partigiani comunisti, «ma anche i soldati italiani, partigiani di altre idee politiche, perfino sacerdoti. Con essa la nostra Nazione ha ritrovato la dignità, davvero è stato un nuovo Risorgimento». Gli fa eco il Premier Conte che in una intervista a Repubblica lancia una nuova stoccata al suo vice della Lega: «non rispondo delle scelte di Salvini, questa giornata non dovrebbe essere vissuta riproponendo antiche divisioni o vecchi pregiudizi». Sempre a Rep, il Presidente del Consiglio ribadisce come il 25 aprile «non è il giorno in cui è prevalsa una ideologia rispetto a un’altra, una fazione politica rispetto a un’altra. È il giorno in cui il popolo italiano ha espresso una tenace volontà di riscatto e di rigenerazione morale dopo i tragici anni della dittatura e della guerra. È la data da cui origina l’affermazione dei valori della libertà, della dignità, della democrazia, della pace». Dopo la bacchettata a “chi non fa festa oggi”, Conte lascia un commento anche su quanto avvenuto ieri a Milano con lo striscione choc dei tifosi laziali in Piazzale Loreto in onore al Duce Mussolini «sono episodi inqualificabili che vanno contrastati applicando le leggi che già ci sono e rafforzando, quando necessario, i presidi di legalità e l’efficienza dell’apparato sanzionatorio. Ma questi fenomeni si combattono ancora più efficacemente diffondendo, soprattutto nelle scuole, la cultura del dialogo e del rispetto della persona».

