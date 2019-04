Caso Siri, Di Maio “Conte lo farà dimettere”/ Il ministro “Lega prenda le distanze”

Sarà il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a far dimettere Armando Siri. Ne è convinto il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, che parlando stamane ai microfoni del Corriere della Sera ribadisce il proprio pensiero sull’intera vicenda: «Sarà il presidente del Consiglio Conte a intervenire – dice – e costringerà il sottosegretario Siri alle dimissioni». Il titolare del Mise ammette di fidarsi ancora del collega Matteo Salvini, ma un po’ meno di chi sta attorno a Siri (sottosegretario in quota carroccio). Il riferimento è a Paola Arata: «che avrebbe scritto il programma sull’energia della Lega – ha proseguito il grillino – che lo propose alla guida dell`Autorità Arera e che, per le inchieste, è il faccendiere di Vito Nicastri, vicino alla mafia. Credo che la Lega debba prendere le distanze da lui e chiarire il suo ruolo, visto che il figlio è stato assunto da Giorgetti». Secondo il leader del Movimento 5 Stelle, le dimissioni di Siri sarebbero una risposta ai cittadini e non ai grillini: «Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, togliendo le deleghe a Siri. Questo attaccamento alla poltrona non lo capisco. Gli abbiamo chiesto un passo indietro. Continui a fare il senatore, non va mica per strada».

CASO SIRI, DI MAIO “CONTE LO FARÀ DIMETTERE”

Poi Di Maio aggiunge: «Certo che Conte dovrebbe spingerlo alle dimissioni. E lo farà, ne sono sicuro. Deciderà lui come». Ma nonostante l’alta tensione delle ultime settimane, il vice presidente del consiglio è convinto che il governo reggerà: «Il governo è uno e c’è un contratto. Non si è rotto nulla, per noi va avanti. Vogliamo fare tante cose e in squadra. Mi auguro valga lo stesso per la Lega». Il massimo esponente del Movimento 5 Stelle è infine tornato sulla questione del 25 aprile, e sulle polemiche createsi dopo la mancata partecipazione alle celebrazioni da parte della Lega. Anche in questo caso Di Maio bacchetta gli alleati di governo: «Con il menefreghismo non si va da nessuna parte. Quando un giorno avrò la fortuna di avere un figlio voglio che conosca la storia del suo Paese».

