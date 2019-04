CASO SIRI, DI MAIO: “DEVE LASCIARE”/ “Porti chiusi? Meglio porte chiuse alla mafia”

Il caso Siri continua a tenere banco nel governo e ad alimentare tensioni tra MoVimento 5 Stelle e Lega. Se Giuseppe Conte ha sottolineato che sarà lui a scegliere, dopo averlo incontrato, se l’esponente della Lega dovrà o meno rinunciare al suo ruolo da sottosegretario dopo la messa sotto indagine per corruzione, Luigi Di Maio non sembra nutrire dubbi sull’esito che questa vicenda dovrà avere. Così da Varsavia, dov’è impegnato per la convention di Kukiz’15, come riportato da L’Huffington Post, il vicepremier M5s è netto:”Ci deve essere un chiarimento ai cittadini. Certamente Siri sarà riconosciuto innocente ma si metta in panchina. Ci aspettiamo un passo indietro”. Nella forma, in ogni caso, il capo politico grillino è stato accorto a non scavalcare Conte, cui ha ribadito fiducia personale e nel suo “ruolo di responsabilità”.

DI MAIO, “PORTE CHIUSE ALLA MAFIA”

Eppure dopo questa nuova presa di posizione sul caso Siri da parte di Luigi Di Maio è chiaro che la vicenda rischierà di lasciare degli strascichi pesanti. Soprattutto per la Lega, alla luce degli ultimi passi del vicepremier pentastellato, la rinuncia del sottosegretario sarebbe vissuta come una concessione troppo grande all’alleato M5s. Di Maio intanto da Varsavia ha lasciato intendere come i presunti legami tra Siri e Arata, il faccendiere che avrebbe fatto da contatto con Vito Nicastri, punto di riferimento della mafia nel settore dell’eolico, rappresentino uno scoglio difficilmente superabile: “La nostra idea è portare a livello europeo un’unica legislazione antimafia per contrastare questi criminali che non esisterebbero se non ci fosse una politica corrotta. In Italia si parla tanto di porti chiusi, va bene, ma a me sta più a cuore avere porte chiuse alla mafia, in Italia e in Ue”. Se non è una stoccata a Matteo Salvini questa…

