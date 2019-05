Caso Siri, Di Maio vs Salvini: “va rimosso”/ Servizio Report aumenterà crisi Governo?

Una domenica da “leoni” quella vissuta ieri con i due vicepremier che hanno tentato in tutti i modi di prevalere sul nemico-alleato ancora una volta sul caso di Armando Siri, Sottosegretario della Lega indagato e per il M5s (e il premier Conte) da dimissionare all’istante. Dopo il Blog M5s e le parole di Di Maio a “In mezz’ora in più” – «Siri va rimosso subito, Salvini non apra crisi di Governo su questo» – in serata era giunta la replica durissima del vicepremier leghista, «tappatevi la bocca e lavorate, è l’ultimo avviso»: da “Non è l’Arena Giletti”, lo stesso Di Maio aveva subito replicato al suo collega con altre “provocazioni”, «Con la corruzione non ci si tappa la bocca, si parla e si chiede alle persone di mettersi in panchina. l tema è semplice: questa persona poteva fare un passo indietro. Ora si faccia fare un passo indietro a questa persona prima del Cdm». Ebbene, siamo arrivati finalmente al lunedì mattina, ma i toni non si “abbassano” e con le prime interviste di giornate del leader M5s (al GR1 su Radio Rai) l’attacco a Salvini e al Carroccio è ancora una volta servito: «escludo la crisi di Governo a meno che non sia la Lega a chiederla dopo il voto in Consiglio dei Ministri sul caso Siri». Per il vicepremier, la spaccatura nel Governo «è evidente, sulla corruzione M5s e Lega hanno sensibilità differenti; ciononostante il contratto di governo ha ancora da attuare tante leggi importanti».

SERVIZIO REPORT SU SIRI: AUMENTA LA CRISI?

La fibrillazione è evidente, con le Elezioni Europee che si avvicinano a possibili rimpasti di Governo che potrebbero essere il “contentino” lasciato dal M5s alla Lega dopo le probabili dimissioni di Siri (anche se Salvini potrebbe tranquillamente rivendicare un maggior peso alle urne dopo il 26 maggio, con il rimpasto che avverrebbe quasi naturalmente): Di Maio però lo esclude, «con la Lega non abbiamo mai parlato né di rimpasti né di crisi, per noi bisogna andare avanti per cambiare questo Paese». Insomma, il tema Siri è tutt’altro che “esaurito”, con le due forze di Governo pronte a battagliare nel CdM forse più infuocato di questo primo anno di Conte a Palazzo Chigi: mentre la Lega studia di “disertare” in blocco la riunione evitando così l’imbarazzante conta in Consiglio, un altro “bubbone” in giornata potrebbe esplodere e aumentare la frattura già esistente nella maggioranza. Stasera andrà in onda la puntata di Report che affronterà nel dettaglio un altro risvolto del caso Siri: il Sottosegretario della Lega avrebbe acquistato una palazzina a Bresso (Milano) per la figlia con soldi provenienti da un mutuo stipulato presso una banca di San Marino senza ipoteca. Il notaio che ha effettuato il rogito ha segnalato l’operazione come «sospetta» all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, facendo così esplodere la polemica e l’inchiesta iniziata da Report ma anticipata dal Tg3. «600 mila euro sono partiti da una banca di San Marino, la Banca Agricola Commerciale. Sono finiti sul conto di un notaio e sono stati utilizzati dal senatore Siri per acquistare una palazzina a Bresso intestata alla figlia. Il notaio ha pensato di segnalare l’operazione come sospetta. Alla domanda della giornalista Claudia Di Pasquale su quali siano, in genere, i casi in cui un notaio segnala un’operazione sospetta, il professionista ha risposto: “In generale può essere anche sicuramente la provenienza dei capitali”», spiega Ranucci, conduttore di Report. Sulla nuova “grana” in possibile esplosione, Siri fa sapere in una nota «l’acquisto immobiliare a Bresso è tutto regolare, se il servizio è diffamatorio querelo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA