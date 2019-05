Caso Siri, scatta il Cdm/ Conte chiederà le dimissioni, Salvini è una furia

Giornata cruciale quella di oggi per il futuro del governo: al centro del dibattito, il caso Armando Siri, il sottosegretario alle infrastrutture in quota Lega indagato per corruzione, accusato di aver ricevuto una tangente da 30mila euro. Alle ore 9:45, fra poco meno di un quarto d’ora, inizierà il tanto atteso consiglio dei ministri, con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che come largamente anticipato negli scorsi giorni, proporrà ufficialmente la revoca di Siri dal suo incarico. Stando a quanto scrive l’edizione online di Repubblica, non si dovrebbe andare alla tanto temuta “conta”, a meno che non sia la Lega a chiederlo esplicitamente, mettendo così a verbale la sua opposizione alle dimissioni del sottosegretario. Più probabile comunque che il premier ascolti i ministri, acquisendone i pareri e decidendo di conseguenza. La cosa certa, come hanno assicurato Movimento 5 Stelle e Lega nelle scorse ore, è che il governo non cadrà per il caso Siri, e a meno di clamorosi colpi di scena si andrà avanti per lo meno fino alle elezioni Europee previste il prossimo 26 maggio.

CASO SIRI, SCATTA IL CDM

In caso di dimissioni di Siri, comunque, si romperà per sempre qualcosa all’interno dell’esecutivo, e si creerà un pericoloso precedente che potrebbe realmente rimettere tutto in discussione a fine mese, soprattutto se i grillini dovessero subire un’altra batosta ai voti. Il ministro Salvini è pronto alla battaglia, ha puntato il dito contro i grillini, facendo capire che si dovranno assumere la responsabilità delle dimissioni del sottosegretario, e parla di “evidente spaccatura non solo su questo caso”. L’intento del titolare del Viminale è di proporre fra le questioni all’ordine del giorno anche quella della flat tax e dell’autonomia della regioni, con l’aggiunta dei grandi cantieri, tre dossier da sempre portati avanti dal Carroccio, con cui la stessa Lega punta a portare lo scontro su altri temi: «La Lega vuole rompere – la reazione del M5s delle scorse ore – lo sbloccacantieri può essere un pretesto, e sulla flat tax fa becera propaganda».

