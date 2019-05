CATIUSCIA MARINI NON SI DIMETTE/ Umbria, Pd la riabilita: come ha salvato la poltrona

Il Pd dell’Umbria ha respinto le dimissioni della governatrice Catiuscia Marini, che aveva annunciato un passo indietro dopo lo scoppio dello scandalo Sanità. E’ questa la notizia che sta già sollevando un polverone politico enorme in Regione Umbria ad una settimana dalle elezioni Europee. Decisivo per la permanenza della Marini sulla poltrona di governatrice è stato il suo stesso voto. Sono stati infatti undici i voti a favore della mozione di maggioranza in cui si chiedeva di far recedere la Marini dalle dimissioni, a quasi due mesi dalla notizia dell’inchiesta sulla Sanità che ha portato la governatrice Pd a finire sotto indagine da parte della Procura di Perugia per abuso d’ufficio, rivelazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e falso. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, dopo la richiesta di “responsabilità” formulata da Nicola Zingaretti, il Pd umbro ha iniziato a lavorare in senso opposto per far recedere la Marini dal proposito di dimissioni. Un incontro nei giorni scorsi tra una delegazione umbra e i vertici nazionali era stata l’occasione da parte del partito regionale di chiedere sostegno nel caso in cui si decidesse di non far cadere la giunta. Una nota del Nazareno aveva concesso alla Marini l’onore della armi sottolineando “i risultati e le conquiste dell’azione di governo del centro sinistra in questi anni” ma confermando la “necessità di voltare nel migliore dei modi e nella piena condivisione una pagina difficile”. L’esito dell’incontro era rimasto ambiguo, fino ad oggi, quando il Pd umbro ha conclamato la propria volontà di non lasciare la guida della Regione.

PD UMBRIA RESPINGE DIMISSIONI CATIUSCIA MARINI

Catiuscia Marini dal canto suo ha voluto motivare la decisione di votare a favore della mozione che le chiede di recedere dalle dimissioni che lei stessa aveva rassegnato pochi giorni fa:”Ovviamente il mio voto è un voto tecnico, come componente della maggioranza del Consiglio regionale e l’ho espresso intanto per consentirmi di partecipare ai lavori conclusivi di questa Aula, per esercitare in maniera autonoma la mia decisione come presidente della Regione”. Marini ha sottolineato che se si dovesse attenere al codice etico del Pd dovrebbe “attendere mesi di legislatura”. Poi ha aggiunto:”Anche in una situazione così difficile e delicata una presidente di Regione non può essere sottoposta ad alcun tipo di ricatto. Né da parte della società né da forze politiche, né da parte della propria comunità politica di appartenenza. Il presidente di Regione deve avere tutta l’autonomia e la serenità di fare una valutazione di natura esclusivamente politica. E non accetto il tentativo, fatto anche in quest’aula, di pensare che semplicemente risolvendo il tema del presidente della Regione si risolve il tema politico che la vicenda giudiziaria ha posto”.

