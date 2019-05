Come si vota alle Elezioni Europee 2019 e quando/ I 27 Paesi Ue e italiani all’estero

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2019: IN ITALIA E NEGLI ALTRI PAESI UE

Parte ufficialmente oggi – con Olanda e Gran Bretagna – la tre giorni intensa di Elezioni Europee 2019 con milioni di cittadini Ue chiamati a rinnovare l’Europarlamento: come si vota e quando, sono le prime forse banali ma assolutamente necessarie domande per provare ad entrare nell’agone della sfida politica cui tutti i cittadini, compresi quelli italiani, sono chiamati nei prossimi giorni per rinnovare l’Europa e i principali vertici degli organi Ue che dipendono dall’elezione diretta del Parlamento di Bruxelles. Possono esercitare il voto tutti i cittadini che hanno già compiuto i 18 anni e non serve alcuna registrazione pre-ordinata per poter votare: gli elettori in Italia e in tutti gli altri 27 Paesi Ue (con le dovute specifiche garantite dalle singole leggi nazionali, ndr) dovranno scegliere tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza: la preferenza si esprime tracciando una X sul simbolo del partito (o della coalizione). Accanto al simbolo vi sono tre spazi bianchi dove poter indicare al massimo tre nomi di candidati deputati Ue: attenzione, in primo luogo non è ammesso il voto disgiunto dunque non è possibile votare un partito e nominare un candidato di un’altra coalizione/partito. In secundis, vige la regola dell’alternanza di genere: non possono essere votati né tutte donne né tutti uomini; nello specifico, non si possono votare tre uomini o tre donne e in questo caso il terzo nome non viene considerato.

COME SI VOTA E QUANRO IN EUROPA: TUTTE LE DATE

Il sistema elettorale vigente in Europa anche per queste Elezioni Europee 2019 è sostanzialmente un proporzionale puro, in cui la percentuale di parlamentari eletti per ogni partito coincide con quella dei voti ricevuti alle votazioni. Dal 1999 in tutti i Paesi Ue si eleggono gli eurodeputati attraverso un sistema proporzionale, tranne per Malta e in Irlanda dove invece vige il metodo del voto singolo trasferibile. La soglia di sbarramento per i partiti è stabilita e fissata al 4% e a seconda delle circoscrizione sono stabiliti diversi posti assegnati nei seggi elettorali. Dopo aver capito dunque come si vota, è utile sapere il quando con tutte le date utili da segnarsi per capire come si comporrà man mano il voto europeo nei prossimi tre giorni: ebbene, oggi 23 maggio si parte con le Elezioni Europee in Olanda e Regno Unito, mentre domani sarà la volta dell’Irlanda. Tra domani e sabato (24-25 maggio) sarà la volta della Repubblica Ceca, l’unico Paese a votare in due giorni: sabato poi è previsto il voto per Lettonia e Slovacchia mentre la gran parte dell’Unione Europea voterà domenica 26 maggio 2019. Oltre all’Italia, presenti al voto anche Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia.

GLI ITALIANI ALL’ESTERO: ECCO COME SI VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE

Situazione particolare quella degli italiani che vivono all’estero e che intendono partecipare alle Elezioni Europee 2019 anche se non residenti in Italia: per capire come si vota dunque dall’estero il portale dell’Europarlamento ha fornito un dettaglio riassunto e recap con link e situazioni specifiche di ogni singolo Paese dell’Unione Europea. Basta esser iscritti all’AIRE e si può partecipare alle Elezioni anche se all’estero: «Se ti trovi temporaneamente in un altro Stato membro dell’UE, puoi votare se hai inviato apposita domanda al Consolato prima del 7 marzo. Il voto all’estero per i rappresentanti italiani si esercita presso i seggi appositamente istituiti dagli Uffici consolari. L’elettore riceve a casa da parte del Ministero dell’Interno italiano il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni». Gli elettori italiani negli altri Paesi Ue votano tra il 24 e il 25 maggio 2019: se non viene ricevuto a domicilio il proprio certificato elettorale, basta contattare al Consolato di riferimento dal 21 maggio in poi e segnalare la propria posizione elettorale. Da ultimo, per gli italiani residenti in un altro Paese UE che intendano votare in Italia, possono farlo nel Comune di riferimento dove sono iscritti come liste elettorali: «per questo è necessario comunicare questa intenzione al Sindaco del Comune entro il 25 maggio 2019 e presentare il certificato elettorale ricevuto per votare all’estero».



© RIPRODUZIONE RISERVATA