Conte vs Salvini: “Il Governo lo guido io”/ Premier: “Comanda lui? Illusione ottica”

Conte vs Salvini, nuovo capitolo dello scontro tra M5s e Lega degli ultimi giorni. Tensione su cannabis light, migranti ma non solo: il premier, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de El Pais, manda un messaggio ben preciso al segretario federale del Carroccio. «Il Governo lo guido io», afferma il giurista grillino, che ha evidenziato come «se da fuori o all’estero richiamano di più attenzione le dichiarazioni o l’immagine di Salvini, che ha una grande capacità di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, è una vostra illusione ottica». Una sorta di avvertimento, dunque, con Conte che ha ribadito come «Salvini sia un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente». Ma nessuna crisi in vista per l’esecutivo, con questo scontro continuo legato alle elezioni europee, con Lega e Movimento 5 Stelle che «cercando di aumentare il proprio consenso e per questo motivo si scatenano le polemiche».

CONTE CONTRO SALVINI: L’AVVERTIMENTO DEL PREMIER

Un clima di polemiche che durerà «fino al 26 maggio, dobbiamo darlo per scontato», sottolinea Giuseppe Conte, che non ha dubbi: «Dopo il 26 maggio il clima cambierà, Lega e Movimento 5 Stelle potranno concentrarsi sulle attività dell’esecutivo». Ma non è passato inosservato l’avviso indirizzato a Matteo Salvini, tacciato da molti esponenti grillini di credersi il leader di questo governo di coalizione, tanto da poter decidere da solo su alcuni temi, senza alcun tipo di confronto. Ma lo stesso Conte, a proposito della cannabis light, aveva commentato: «Ho un’agenda con un’ordine del giorno molto fitto, questo non è all’ordine del giorno». Insomma, sindrome da campagna elettorale o meno, il clima tra i due partiti di maggioranza è rovente. E Conte ha messo sul tavolo un altro carico importante…

© RIPRODUZIONE RISERVATA