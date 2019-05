Crisi Governo, caos Consiglio Ministri/ Dl Sicurezza bis, lite Salvini-Di Maio-Conte

Ma cosa è successo davvero nel Consiglio dei Ministri andato in scena fino a notte inoltrata? Il giorno dopo la domanda sull’ennesima, forse decisiva, crisi di Governo Lega-M5s viene spontanea: tra rinvii, discussioni, liti e “stoccate”, le due forze contrapposte a Palazzo Chigi non sono riusciti a trovare la quadra su quasi nulla (a parte la sfilza di nomine confermate e ufficializzate, su tutte Tridico all’Inps). Il Decreto Sicurezza Bis è stato rinviato, il Dl Famiglia è stato definito «senza coperture» dal Ministro Tria, e anche il tema dell’Autonomia vede un pesante ko per il non accordo tra Lega e M5s. Il risultato del CdM più “infruttuoso” dell’interno Governo Conte vede strascichi pesanti in vista delle Elezioni Europee, con Lega e M5s che sulle proprie battaglie intende porre una “bandierina” prima del voto: «L’unica questione è che ci sono sul decreto sicurezza bis delle osservazioni del Quirinale, del presidente Mattarella, ed è lui che firma le leggi. Quindi è giusto che ci siano interlocuzioni per risolvere tutti i dubbi del Colle», spiega Di Maio per spiegare il perché in Consiglio dei Ministri Conte ha di fatto “stoppato” Salvini nel suo provvedimento “simbolo”.

CONSIGLIO DEI MINISTRI: LO SCONTRO E I RINVII

Di contro il Ministro degli Interni non pare averla presa benissimo: «Io ho fatto i compiti a casa. Sono 17 articoli, limati ieri notte. Il decreto è pronto, io sono pronto. Hanno chiesto di fare le ultime verifiche. Io mercoledì ci sono, giovedì ci sono… Il decreto non serve a me ma al Paese» avanza Salvini convinto che il Decreto Sicurezza Bis debba essere incardinato prima delle Elezioni Europee. Ancora Di Maio però nelle interviste mattutine ribadisce «L’ira della Lega è legata al caso Siri, i rapporti con Salvini sono meno efficaci di prima. Vedo del nervosismo nella Lega. Leggo che il viceministro Rixi dice che i 5 stelle sono il partito delle procure. Stanno diventando paranoici. Ieri l’attacco a Conte è stato ingiusto, non si può minacciare una crisi ogni giorno». Lo scontro forte tra Conte e Salvini durante il CdM pare sia giunto proprio con la “messa in mezzo” del Quirinale che avrebbe avanzato perplessità sulla seconda parte del Dl Sicurezza e il Ministro ha anche tentato il blitz notturno al Colle per provare a sbloccare la situazione ma ormai le ore passavano e il CdM rimaneva bloccato. L’idea del rinvio è stata condivisa e verrà ripresa la discussione forse già da giovedì: sul clima di tensione massima pesa ovviamente il “caso-Giorgetti” dopo le durissime parole contenute ieri nell’intervista a La Stampa, acuito dal fatto che ieri sera il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – fino ad oggi ago della bilancia dell’interno Governo – era assente al Consiglio dei Ministri.

