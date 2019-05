DECRETO SICUREZZA-BIS SALVINI: COSA PREVEDE/ M5s, “vuole coprire fallimento rimpatri”

Forse in risposta ai 3 sbarchi di oggi Matteo Salvini reagisce varando un “decreto sicurezza-bis” che prevede multe salatissime contro chi soccorre i migranti in violazione delle norme Sar ma soprattutto soffia alcune competenze fino ad oggi del ministero dei Trasporti presieduto da Danilo Toninelli e delle Procure ordinarie attribuendole al Viminale e alla Direzione distrettuale antimafia. Come riportato da “La Repubblica”, il provvedimento consta di 12 articoli che hanno come obiettivo il contrasto dell’immigrazione clandestina e sembrano destinati a spaccare il Cdm. La prima norma prevede sanzioni a chi “nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previste dalle Convenzioni internazionali”: dunque nel mirino finiscono le navi umanitarie. Le sanzioni vanno da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato e, nei casi reiterati, se la nave è battente bandiera italiana è prevista la sospensione o la revoca della licenza da 1 a 12 mesi.

DECRETO SICUREZZA-BIS SALVINI: COSA PREVEDE

Ma come dicevamo uno dei punti cardine del decreto sicurezza-bis varato da Matteo Salvini è legato alla “sottrazione di competenze” nei confronti del ministero guidato dal M5s Toninelli. Nell’articolo numero 2 viene infatti modificato il Codice della navigazione, con Salvini che attribuisce al Viminale in particolare la limitazione o il divieto di transito nelle acque territoriali di navi qualora sussistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Un passo cruciale se si considera che nelle direttive fin qui emanate Salvini ha considerato tutte le navi che trasportano migranti come una minaccia per la sicurezza nazionale. Una svolta, quella impressa dal vicepremier, che non sembra andare giù al MoVimento 5 Stelle, con alcune fonti pentastellate che hanno commentato:”Salvini copre così il fallimento sui rimpatri” e altre secondo cui “c’è fortissima preoccupazione che il ministro dell’Interno si spinga sempre più su temi estremisti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA