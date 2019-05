DI MAIO SPEGNE RADIO PADANIA DELLA LEGA/ Mise, “non può trasmettere in tutta Italia”

Nuovo braccio di ferro Di Maio–Salvini? Probabile. L’ultimo capitolo dello scontro tra M5s e Lega riguarda Radio Padania, l’emittente del Carroccio che ha ricevuto dal capo politico pentastellato, in qualità di ministro dello Sviluppo Economico, l’ordine di sospendere le trasmissioni digitali. Come riportato da La Repubblica, con una lettera della Direzione generale per i servizi di radiodiffusione e postali, il Mise ha deciso di “spegnere” la radio che sfruttando la rete è stata ascoltata in tutto il territorio nazionale, trasformandosi da stazione locale a megafono delle battaglie di Matteo Salvini in tutto il Paese. Era il mese di gennaio quando “La Repubblica” portò a galla una questione scottante: mentre a Radio Radicale venivano tagliati i fondi statali portandola sull’orlo della chiusura, alla radio della Lega stava per essere staccato un contributo da 115mila euro. Emersa questa verità, Di Maio aveva annunciato un supplemento di istruttoria per bloccare tutto ma dagli uffici era venuto fuori che la richiesta di finanziamenti di Radio Padania risultava legittima. Senonché, con una lettera inviata nottetempo al Mise alla vigilia della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari: “Lo abbiamo fatto per evitare ulteriori polemiche”, spiegò l’amministratore Davide Franzini. Ma polemiche di quale tipo se la richiesta era legittima? Ora è chiaro…

LA LETTERA DEL MISE A RADIO PADANIA

Nella lettera del dirigente del Mise Giovanni Gagliano, indirizzata alla società cooperativa Radio Padania e in copia anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per eventuali provvedimenti, è emerso infatti il presunto sistema illegittimo utilizzato dall’emittente della Lega:”Si invita codesta società a sospendere immediatamente la trasmissione dei propri contenuti al Consorzio Eurodab (autorizzato, in ambito nazionale, a trasmettere con la tecnica del digitale, ndr) e si comunica che, in caso di reiterata violazione, questo ministero procederà all’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione rilasciata alla Radio Padania Libera il 28 agosto 2018″. Come riportato da La Repubblica, Radio Padania ha 7 giorni di tempo per spegnere il segnale digitale e lasciare aperto solo quello analogico tradizionale e geograficamente limitato. Una settimana in cui i vertici dell’emittente possono comunque presentare al ministero controrepliche e documenti che provino la legittimità del loro operato.

