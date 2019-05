Di Maio vs Salvini, vertice Governo su Autonomia/ “Dopo Siri la Lega se l’è presa”

Il nuovo capitolo dello scontro tra Di Maio e Salvini arriva sul delicato e infuocato tema dell’Autonomia regionale, con M5s e Lega che ampliano la frattura interna al Governo dopo i recentissimi casi Siri e Conflitto d’interesse: «serve un vertice di Governo anche sul tema dell’autonomia, ma Salvini non vuole. Dopo il caso Siri l’ha presa sul personale» attacca il vicepremier M5s intervenendo dal Senato in conferenza stampa, e aggiunge «non è vero che io chiamo e non mi risponde, ma semplicemente non vuole più fare un vertice di governo dopo le dimissioni del sottosegretario decise in Cdm». Altra benzina su un fuoco già vivissimo, Di Maio lamenta il rilento su alcuni dossier importanti per il Governo: «Sull’autonomia ero pronto un mese fa. Sono disponibile ma senza vertice per dirimere temi e nodi non si può procedere. Se si va a rilento la Lega lo chieda a se stessa. Sono offesi per caso Siri? Lo rifarei altre cento volte. Si parla di concedere più autonomia alle regioni e io sono d’accordo ma prima bisogna cacciare dalla sanità i raccomandati e i ‘figli di’».

SALVINI REPLICA A DI MAIO: “TROPPA SINTONIA PD-M5S”

Va aggiunto come già nelle scorse ore, dopo l’intervista a Repubblica, Di Maio aveva rimesso Salvini nell’obiettivo della pressante e continua polemica politica a due settimane dalle Elezioni Europee: «non soffiare fuoco nelle piazze, c’è troppa tensione. Non si tratta di litigare. Semplicemente, sono una persona moderata: quando l’asticella si sposta troppo come accadde a Verona, dove c’era gente che andava dicendo che la donna deve stare a casa a pulire, o quando vedo sui social il ministro dell’Interno che imbraccia un fucile, allora dico la mia». Nel frattempo non è che Salvini se ne stia fermo e anche lui, durante un comizio questa mattina, soffia sul fuoco della polemica rispondendo a distanza a Di Maio: «Inizio a notare troppi accoppiamenti tra Pd e 5 stelle, troppa sintonia. Dicono no all’autonomia, no alla flat tax, no al nuovo decreto sicurezza. Qualcuno mi spieghi se il M5s vuole andare d’accordo con il Pd o con gli italiani e la Lega, rispettando il patto. C’è una Europa da cambiare e noi la vogliamo cambiare in alternativa alla sinistra, in totale alternativa alla sinistra. Spero che i 5 stelle non abbiano cambiato idea». Alla critica di “perdere tempo”, Salvini replica ancora ai M5s «Se qualcuno cambia idea o ha tempo da perdere lo spieghi agli italiani. Per me l’emergenza è la riduzione delle tasse e l’autonomia permette di spendere meno e spendere meglio. Poi ognuno può avere le sue priorità. Io per 11 mesi ho mantenuto la parola con gli italiani e con i 5 stelle».

