Dl Sicurezza Bis: oggi Cdm?/ Salvini “Governo dura”, Di Maio “Lega vuole Berlusconi”

Il Decreto Sicurezza Bis potrebbe arrivare oggi in Consiglio dei Ministri ma ancora non è stata confermata la riunione di Governo a soli due giorni dalla tesissima riunione di Palazzo Chigi dove si è rischiata la crisi di Governo: per fonti dell’Ansa però il Cdm non si terrà oggi ma forse domani, stante le distanze ancora troppo forti tra Lega e M5s sul tema del Dl Sicurezza e sul Decreto Famiglia anch’esso rinviato da Conte due giorni fa. Come già mostrato ieri, il Decreto di marca leghista è stato cambiato profondamente nel suo contenuto accogliendo in parte le richieste del M5s e anche il monito del Colle: restano però diverse criticità che vengono ovviamente alimentate dalla tempistica “complessa” a pochi giorni dalle Elezioni Europee. In una intervista al Corriere della Sera, il Ministro degli Interni Matteo Salvini promette che il Governo rimarrà in piedi anche dopo il voto, «Il governo dura fino al marzo 2023. Il voto di domenica è quello per cambiare l’Europa, e con il governo c’entra niente. Io oggi ho letto, prima di smettere perché poteva bastare, otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna». Rispetto al rapporto con Di Maio, ancora Salvini garantisce «Io con lui ho lavorato bene. E sono convinto che da lunedì torneremo a lavorare come abbiamo sempre fatto».

DECRETO SICUREZZA BIS: SALVINI SPINGE, DI MAIO CRITICA

In merito al contenuto del Decreto Sicurezza Bis, Salvini spinge per farlo entrare in Cdm prima delle Elezioni di domenica, «è quello che mi aspetto dato che ho fatto le correzioni richieste ma se il Consiglio non ci fosse, vorrei quanto meno sapere il perché». La risposta a stretto giro arriva dal collega vicepremier che nell’intervista mattutina a Radio Anch’io su Radio Rai1 spiega «io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi. Io sono per il governo – continua Di Maio – noi siamo stati leali e pensiamo alla fase 2 per rilanciare il ceto medio». Intanto dal Colle prosegue il tentativo di “limare” i contenuti del Dl Sicurezza Bis sul fronte delle multe alle Ong e la scarsa chiarezza sulle attribuzioni dei Ministeri: «Prima di andare in Consiglio dei ministri bisogna risolvere questi dubbi di costituzionalità. Lega vuole scontro con il Quirinale?», ribadisce Di Maio mentre Conte ammette, esattamente come due giorni fa in Cdm, «il provvedimento va approfondito». Sempre dalle colonne del Corriere della Sera Salvini ‘replica’ a Di Maio «Non ho certamente mai chiesto l’impeachment del presidente della Repubblica. Io ho fatto i compiti, i 18 articoli del decreto inclusa la norma transitoria sono stati corretti e ci sono le risorse. Sono finanziati da 30 milioni di euro integralmente coperti da fondi del ministero dell’Interno».

