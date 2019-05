Dl Sicurezza bis, Salvini “oggi CdM”/ Scontro Lega-M5s: “Renzi-Di Maio uguali”

«Il Decreto Sicurezza bis è pronto, oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri»: ad annunciarlo è il Ministro degli Interni Matteo Salvini stamane intervenendo a “Coffee break”, su La7 dopo le ultime frenetiche ore passate dal Governo nel pieno del caos per i casi Sea Watch, lettera Onu (proprio contro il Dl Sicurezza, ndr) e per le imminenti Elezioni Europee. Il livello dello scontro tra Lega e M5s è palpabile e dopo lo sbarco dei migranti a Lampedusa dalla nave Sea Watch 3, il vicepremier della Lega ha accusato i compagni di Governo (specie Toninelli, ndr) di aver preso decisioni in merito alle competenze del Viminale. «Faccio il ministro, sono qua apposta il decreto sicurezza è pronto. Se ci sono miglioramenti, suggerimenti, sono disponibile ad accoglierli. L’importante è fare», ribadisce Salvini dopo la furente diretta Facebook andata in scena ieri sera, non appena aveva scoperto praticamente in diretta tv che la Sea Watch 3 stava sbarcando, «Chi ha dato l’ordine ne dovrà rispondere,magari qualche collega di governo».

DECRETO SICUREZZA BIS IN CDM: I DUBBI DI GIORGETTI

In merito al continuo scontro con i 5Stelle anche sul tema del Decreto Sicurezza bis, Salvini non si placa e attacca «sono orgoglioso che rispetto ai 10 mila sbarchi dello scorso anno siamo a quota mille. Mi spiace che questo crei uno scontro politico: vale per Renzi come per Di Maio che più o meno dicono le stesse cose in questi giorni ma io continuo a fare il mio lavoro. I problemi sono in questo periodo dal M5s, in sintonia con il Pd di Zingaretti, ci sono stati diversi no: flat tax, cantieri. Penso sia la campagna elettorale». Il M5s avrebbe intenzione di portare in CdM anche diverse misure in sostegno alla famiglia come forma di “contrasto” al provvedimento portato dalla Lega sul tema sicurezza: «Contrastare camorristi e scafisti non è in contrasto con l’aiutare le famiglie – ha detto ancora Salvini a Non è l’Arena – si possono fare entrambe le cose». Chi invece è assai più dubbioso sul contenuto e sull’esito del Consiglio dei Ministri – quando ancora manca una convocazione ufficiale, un odg e un orario – è il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti: nell’annunciare stamani in una intervista alla Stampa il rischio forte di una crisi di Governo, il n.2 della Lega sottolinea «Il CdM di oggi era fissato per il decreto sicurezza ora siamo in surplace come nel ciclismo perché è nato all’ultimo momento il decreto famiglia e lo hanno messo come contrappeso o come ricatto contro Salvini. Tutti questi sono bracci di ferro in chiave elettorale» ma avverte Luigi Di Maio «c’è bisogno di affrontare i temi che servono agli italiani. La campagna elettorale a tanti non interessa».

