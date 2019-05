Edoardo Rixi vs Di Maio “Pressa le procure”/ Il grillino “Lo avremmo già cacciato”

Il governo gialloverde continuarsi a scornarsi senza esclusione di colpi, e l’ultimo terreno di scontro è il viceministro ai trasporti della Lega Edoardo Rixi, a processo per le cosiddette “spese pazze” in regione Liguria, risalenti al periodo 2010-2012. Sulla vicenda si è espresso chiaramente il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, nonché capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che parlando ai microfoni de Il Secolo XIX ha detto: «Il codice di comportamento inserito nel contratto di governo parla chiaro. Anche se, ovviamente, ci auguriamo che Rixi sia innocente. M5S e Lega sono forze diverse: al posto loro noi avremmo fatto dimettere Siri dal governo dopo trenta secondi. Essere forze diverse ci ha spinto a sottoscrivere un contratto, che va applicato». Insomma, Di Maio pretende le dimissioni immediate di Rixi in caso di condanna, così come fatto recentemente con Armando Siri, indagato e dimissionario pochi giorni dopo che la notizia dell’inchiesta è divenuta pubblica.

EDOARDO RIXI VS DI MAIO “PRESSA LE PROCURE”

Dichiarazioni che ovviamente non vanno a genio al diretto interessato, il vice-ministro Rixi, che intervistato nelle scorse ore dai colleghi del Corriere della Sera ha replicato così al vice-presidente del consiglio grillino: «La mia sentenza è prevista per il 30 maggio – dice – c’era bisogno di buttarla in campagna elettorale cinque giorni fa? Io non posso concepire i processi a priori, la verità è che si fanno pressioni sulle procure per ottenere condanne. E se sono i membri del governo ad uscirsene con dichiarazioni che non creano la serenità nei giudizi… Leggere i processi in chiave elettorale espone le procure a tensioni – aggiunge Rixi – io non capisco perché non si possa far lavorare la magistratura con tranquillità». A poco più di una settimana dalle elezioni europee, toni decisamente accesi all’interno del governo, e la sensazione circolante è che durante la prossima settimana ne sentiremo di ogni.

