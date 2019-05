Elezioni Europee 2019/ Cosa fa e cos’è il l’Europarlamento: organi e poteri in Ue

Il 26 maggio gli elettori italiani e degli altri 27 Paesi Ue voteranno per le Elezioni Europee 2019: i 73 candidati eletti in Italia e i 751 in totale andranno a comporre il nuovo Europarlamento dove decisiva sarà la nuova maggioranza che è incaricata di votare, come primo atto, il Presidente della Commissione Europea. E inevitabile che nel “marasma” di campagna elettorale, preferenze e candidati europarlamentari spesso si perda la “bussola” in merito a cosa e per cosa si sta votando: ma nel percorso di avvicinamento al voto di domenica, rendere più “fluida” la comprensione almeno a livello generale di quali sono gli organi (e come funzionano) che dirigono la comunità europea. Come bene ricorda il portale dell’Unione Europea, il Parlamento europeo è l’istituzione Ue dotata di potere legislativo, insieme al consiglio dell’Unione europea: in quanto unica vera istituzione europea eletta direttamente dagli elettori, «esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni Ue. Oltre a esprimersi sul bilancio e sulle proposte legislative insieme al consiglio dell’Ue, ha un ruolo fondamentale nell’approvazione della commissione». La Commissione Europea è il vero organo direttivo e con potere politico dell’Europa ma sono gli europarlamentari a poter revocare in qualsiasi momento il potere e le cariche del futuro nuovo Presidente di Commissione.

ELEZIONI EUROPEE 2019: TUTTI GLI ORGANI UE

Attenzione però, in Europa non solo l’Europarlamento ha un ruolo e una funzione fondamentale: capiterà in questi giorni di ultime campagne elettorali per Elezioni Europee di imbattersi in nomi di altri organi che non si è mai compreso per bene quali funzioni abbiano e soprattutto quali distinti ruoli ottengono nello scacchiere europeo. Proviamo a vedere i principali: il Consiglio Europeo, ad esempio, definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione Europea, composto da tutti i capi di stato Ue (e diretto oggi da Donald Tusk). Il Consiglio dell’Unione Europea è invece formato dai ministri dei Governo di ciascun Paese a seconda delle materie di competenza: serve a dar voce dei governi dei paesi dell’UE, adotta gli atti normativi dell’UE e ne coordina le politiche. La Commissione Europea è invece quell’organo che promuove l’interesse generale dell’UE proponendo la legislazione e assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell’UE: è composto da un gruppo di commissari eletti uno per ciascuno Paese Ue. Altri organi sempre citati sono la Corte dei Conti Europea – «controlla che i fondi dell’UE siano raccolti e utilizzati correttamente, e contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’UE» – e ovviamente la Banca Centrale Europea che è responsabile di tutta la politica monetaria dell’Europa unita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA