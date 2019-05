Elezioni Europee 2019, Gran Bretagna e Olanda/ Diretta risultati: Brexit e sovranisti

Elezioni Europee 2019, Gran Bretagna ed Olanda al voto oggi, giovedì 23 maggio 2019: c’è grande curiosità di scoprire i risultati in due dei Paesi più enigmatici dell’Ue. Nona tornata per il Parlamento europeo, queste elezioni rappresentano un punto di svolta per i due Paesi che voteranno per primi: nonostante ciò, anche loro inizieranno lo spoglio dei voti alle 23:00 del 26 maggio, in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l’Unione. Ricordiamo inoltre che Gran Bretagna e Olanda votano con due sistemi elettorali diversi: il primo con un sistema proporzionale con liste bloccate, il secondo con un sistema proporzionale con la possibilità di esprimere voti di preferenza. Il Regno Unito è reduce dal caos Brexit, con Theresa May in grande difficoltà con il suo partito e con l’opposizione: evidente come sia il futuro del Paese in Europa o non il punto centrale della campagna elettorale, con Farage, May e Corbyn che hanno spinto soprattutto su questo tema nel corso della campagna elettorale. I Paesi Bassi devono fare i conti con un doppio sovranismo che ha causato grandi scontri a livello politico. A dividere il mondo politico ad Amsterdam sono tre le argomentazioni centrali: la lotta al cambiamento climatico, l’immigrazione e la percezione degli elettori di un governo distante. Temi che disegnano da quadro simile a quello italiano, soprattutto riguardo gli ultimi due punti.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019 IN DIRETTA, GRAN BRETAGNA

Elezioni Europee 2019, oggi sarà il giorno della verità per la Gran Bretagna e per Theresa May, anche se gli ultimi sondaggi disponibili hanno tracciato un quadro ben preciso della situazione a Londra. E il primo ministro sembra destinato a una clamorosa debacle, con il Brexit Party di Nigel Farage pronto a fare il pieno di voti: le ultime rilevazioni dei sondaggisti del Daily Telegraph parlano del 32% per il movimento a favore dell’uscita dall’Unione Europea. Il fronte del Leave, che sostiene la permanenza nell’Unione Europea e spinge per un secondo referendum, si attesterebbe attorno al 35 per cento, ma comprende più partiti che non rispecchiano neanche quella quotazione: Liberal Democratici (15%), Verdi (7%) e Change UK (4%). Sia Tempi duri invece per Conservatori che Laburisti: il partito di Theresa May è dato tra il 10 e il 15%, quello di Corbyn tra il 15 e il 20%.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, OLANDA: LA DIRETTA

Elezioni europee 2019, anche in Olanda la tornata elettorale rappresenta un banco di prova per il Governo di Mark Rutte ad appena due mesi di distanza dalle elezioni politiche. E gli ultimi sondaggi disponibili non sorridono all’esecutivo e presentano un elettorato nettamente spaccato: partendo dai partiti di sinistra, Sp all’8%, Gl al 12%, Pvda al 9%; il post-ideologico Fvd è all’11%, mentre i socia liberali di D66 si fermano al 7%; come evidenzia Affari Italiani, il Pvv di destra non va oltre l’11%, mentre i centristi Cda e Cu sono rispettivamente al 5 e al 7 per cento. Il movimento di Rutte è in calo di sei punti percentuali, ma si conferma per poco ancora il primo partito d’Olanda. Il Pvv di Wilders accusa il colpo e scende del 2%, mentre da segnalare la crescita esponenziale del Forum per la democrazia di Thierry Baudet, +9% rispetto a due mesi fa.

ELEZIONI EUROPEE IN IRLANDA: SI VOTA IL 24 MAGGIO

Il 24 maggio le elezioni Europee coinvolgono un Paese geograficamente vicinissimo al Regno Unito di cui abbiamo parlato finora: l’Irlanda. Rispetto ai loro vicini, però, gli irlandesi hanno nei confronti dell’Unione Europea un atteggiamento ben più fiducioso, come si evince dai risultati dell’ultimo Eurobarometro. Questo lo si deve al fatto che Bruxelles nelle trattative della Brexit ha sempre mostrato di avere molto a cuore la tutela dei diritti irlandesi. L’Irlanda, con i suoi 4,8 milioni di abitanti è uno degli Stati membri più piccoli, e per questo eleggerà all’Europarlamento solo 13 deputati. Secondo gli ultimi sondaggi il Fine Gael, il partito di orientamento conservatore e liberale che fa riferimento al Partito Popolare Europeo (PPE) come la CDU della cancelliera tedesca Angela Merkel e Forza Italia di Silvio Berlusconi, otterrà il maggior numero di voti ottenendo circa il 30% dei consensi. Fianna Fáil, partito a sua volta conservatore ma diviso da Fine Gael per questioni relative alle lotte per l’indipendenza, è attestato poco più in basso al 24%, seguito al 20% da Sinn Féin, il partito della sinistra radicale. (a cura di Dario D’Angelo)

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE, COME E’ ANDATA NEL 2014

In attesa di scoprire quali saranno i risultati del voto delle elezioni europee 2019 in Gran Bretagna ed Olanda, andiamo a vedere come finì cinque anni fa. Nel Regno Unito si presentarono ben 29 partiti, di cui solo 7 riuscirono ad ottenere seggi nell’Europarlamento. Grande risultato per il Partito per l’indipendenza del Regno Unito (Ukip), che con il 27,60% dei voti ottenne 24 seggi. Sulle sue tracce il Partito Laburista, 20 seggi con il 24,43%, tallonato dal Partito Conservatore, 19 seggi con il 23,05%. 3 seggi per il Partito Verde di Inghilterra e Galles (6,91%), 2 seggi per il Partito Nazionale Scozzese (2,37%). 1 solo seggio, invece, per i Liberal Democratici (6,61%). Per quanto riguarda i Paesi Bassi, anche nel 2014 l’elettorato si divise, con quattro partiti radunati in appena 4 punti percentuali: 5 seggi per il CDA (15,18%), 4 seggi per D66 (15,48%) e PVV (13,32%), 3 seggi per PvDa (9,64%) e VVD (12,02%). Risultati inferiori per gli altri partiti: 2 seggi per per SP, CU e GL, 1 seggio infine per il Partito per gli Animali.



