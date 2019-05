Elezioni europee 2019/ Steve Bannon: “Provocheranno un terremoto a Bruxelles”

Elezioni europee 2019, tutto pronto per la nona tornata elettorale per il Parlamento europeo: al voto 28 Stati membri dell’Ue tra il 23 e il 26 maggio 2019, con lo spoglio che prenderà il via alle 23 di domenica 26, così da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutti gli Stati. In Italia si voterà solo domenica 26 maggio, con i partiti in campo per le ultime battute della campagna elettorale. Vi abbiamo presentato inoltre i 5 candidati alla Commissione Ue e i loro programmi, idee diverse di Europa a confronto. Tra gli ultimi sondaggi disponibili, gli appelli e i candidati “vip”, il giudizio unanime sull’Unione Europea è che va cambiata completamente e c’è chi parla di un vero e proprio terremoto: ci riferiamo a Steve Bannon, ex banchiere d’investimento, direttore esecutivo di Breitbart News e capo stratega del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal 20 gennaio al 18 agosto 2017.

ELEZIONI EUROPEE 2019, IL GIUDIZIO DI STEVE BANNON

L’ex braccio destro del presidente Usa Trump non ha dubbi circa il successo delle forze sovraniste: a suo avviso conquisteranno almeno un terzo dei seggi dell’Europarlamento, attestandosi «tra il 33 e il 25 per cento». Un «supergruppo di populisti e nazionalisti europei» che formano la galassia eurocritica, pronta «provocare un terremoto a Bruxelles». Nonostante la nascita del suo The Movement, Steve Bannon ha affermato che i leader dei partiti populisti europei «non avevano alcun bisogno del mio aiuto: sanno esattamente cosa fare e sanno esattamente come motivare la loro base, sono molto concentrati su questi». Una battuta su Alternative fur Deutschland, movimento tedesco di destra che secondo Bannon «sarà uno degli astri nascenti della politica europea: credo che siamo solo all’inizio della sua ascesa», anche se dovrà fare attenzione «al pericolo cinese, che sarà un grosso problema in Germania come lo è già in America».

