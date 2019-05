Elezioni Sicilia, ballottaggi Comunali/ Diretta risultati: da Caltanissetta a Gela

Seggi aperti in Sicilia per le Elezioni Comunali con i ballottaggi previsti nei 5 Comuni sopra i 15mila abitanti che due settimane fa non trovarono nei risultati al Primo Turno la maggioranza necessaria per eleggere il proprio sindaco: stiamo parlano di Caltanissetta, Gela (CI), Castelvetrano (TP), Mazara del Vallo (TP) e Monreale (PA). Dalle 7 fino alle 23 i cittadini siciliani potranno recarsi ai seggi con le consuete modalità (tessera elettorale e documento d’identità valido) per eleggere al secondo turno il sindaco dei singoli Comuni. Durante la giornata saranno pubblicate ben 3 rilevazioni sull’affluenza degli elettori alle ore 12, alle 19 e alle 23 attraverso il portale www.elezioni.regione.sicilia.it. in diretta e in tempo reale. Lo scrutinio dei ballottaggi per le Elezioni Comunali in Sicilia comincerà subito dopo la chiusura dei seggi questa sera, avendo così la possibilità di recepire i primi risultati parziali già attorno alle nottata o alla peggio nella mattinata di lunedì. Osservando le 5 sfide in atto in questa ultima tornata elettorale prima delle Elezioni Europee del prossimo 26 maggio, l’unico comune capoluogo è Caltanissetta e vede la scelta tra i candidati Michele Giarratana (Centrodestra, 37,39% al primo turno) e Roberto Gambino del M5s, 19,92% ottenuto due settimane fa. È su questo che si gioca di fatto il vero punto di sfida per Di Maio e grillini dopo la batosta alle Comunali del 28 aprile scorso: a fare da elemento decisivo sarà la Lega che ha sostenuto Oscar Aiello prendendo un buon 14 per cento al primo turno. Secondo indiscrezioni, i leghisti tenterebbero l’appoggio ai colleghi 5Stelle e non al Cdx, stante le divisioni emerse durante la campagna elettorale siciliana.

ELEZIONI COMUNALI SICILIA: TUTTE LE SFIDE

In tutte le altre sfide dei ballottaggi per le Elezioni Comunali in Sicilia la situazione vede il Movimento 5 Stelle decisamente defilato, mentre ad emergere sono realtà locali, Centrodestra e Centrosinistra. A Gela si confrontano Cristoforo Greco – candidato da liste civiche, Pd e Forza Italia (36,28% al primo turno) e Giuseppe Spata, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia e Udc, terminato al 30,57% due settimane fa e quindi chiamati ad una sfida fino all’ultimo voto. In provincia di Trapani sono ben due i Comuni finiti al ballottaggio: nel primo, a Castelvetrano, troviamo Calogero Martire (liste civiche, 30,3% al primo turno) ed Enzo Alfano del Movimento 5 Stelle, finito al 28,49% il 28 aprile scorso; nel secondo, a Mazara del Vallo, troviamo Salvatore Quinci del centrosinistra (31,51%) e Giorgio Randazzo appoggiato da diverse liste tra cui il movimento di Salvini, 24,25% al primo turno. Chiudiamo le sfide dei ballottaggi con Monreale, nella provincia di Palermo: qui per diventare sindaco al secondo turno si sfidano Alberto Arcidiacono – sostenuto da liste civiche e dal movimento del presidente della Regione Nello Musumeci “Diventeràbellissima” – e Pietro Capizzi del Centrosinistra: al primo turno fu davanti di poco il primo (23,94%), seguito dall’esponente dem al 21,2%.

