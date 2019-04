Elezioni Sicilia, risultati eletti Comunali/ Ballottaggio Caltanissetta, Gela M5s ko

Una mezza debacle per il M5s che non riesce a ripetersi ancora una volta nei risultati alle Elezioni Comunali questa volta in Sicilia, perdendo due tra le sfida più importanti del mini-test elettorale in previsione delle imminenti Elezioni Europee di fine maggio. In attesa di risultati conclusivi e ufficiali dei 34 Comuni (mezzo milione di siciliani) chiamati alla urne nella giornata di ieri. A Gela e Bagheria, dove 5 anni fa si era imposto con cifre “monstre” il Movimento 5 Stelle, Di Maio perde ancora rimanendo fuori dai ballottaggi: in gara ancora per il secondo turno invece a Mazara del Vallo e Castelvetrano mentre la partita su Caltanissetta è ancora aperta, dato che il candidato del Centrodestra Michele Giarratana è al limite per superare il 40% (in Sicilia questo dato consente la vittoria al primo turno, ndr) e lo sfidante M5s Gambino è secondo col 18%. La Lega di Salvini cresce ma non sfonda come sperava il Ministro Salvini, sceso in campagna elettorale negli ultimi giorni: a Gela il candidato Spata (assieme a FdI e Udc) andrà al secondo turno contro Lucio Greco, sostenuto da Forza Italia e Pd in un forse particolare “anticipo” di alleanza anti-sovranista.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SICILIA: TUTTE LE SFIDE

Il Pd va malino visto che l’unico simbolo presentato, a Castelvetrano, dove in campagna si era visto anche Zingaretti, fa finire il candidato al terzo posto dietro al civico Calogero Martire (30%) e al grillino Enzo Alfano (29), sfidanti al ballottaggio delle Elezioni Comunali in Sicilia. A Bagheria M5s ko con il secondo turno quasi guadagnato da Gino Di Stefano (Cdx) e Filippo Tripoli (centrista con parti di Pd): a Monreale probabile ballottaggio dopo i risultati parziali tra Alberto Arcidiacono (movimento di Musumeci) e Piero Capizzi (alleanza Cdx-Cdx senza la Lega). Come scrive il Corriere della Sera Palermo, a Mazara del Vallo spoglio ancora molto a rilento: «con dati ancora parziali in testa il civico Salvatore Quinci seguito dal 5 Stelle Nicolò La Grutta, che precede il leghista Giorgio Randazzo». Molto bene il candidato della Lega di Motta Sant’Anastasia, il primo dei sindaci eletti a queste Comunali in Sicilia: Anastasio Carrà, sostenuto da Salvini, ha stravinto e non ci saranno così bisogno del ballottaggio.

