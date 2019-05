Famiglia Cristiana-Civiltà Cattolica vs Salvini/ “No rosari: sovranismo feticista”

Dopo il comizio in Piazza Duomo a Milano del Ministro Matteo Salvini, c’è molto di più in “ballo” della “semplice” indignazione per il giuramento sul rosario e l’esposizione di simboli cattolici a mo’ di slogan politico in vista delle Elezioni per una «nuova Europa sovranista e cristiana»: lo scontro in atto tra la Chiesa Cattolica, la Santa Sede e il Ministro degli Interni dura da molto più tempo e parte più di un anno fa proprio a Milano con il comizio in cui il leader della Lega giurò sul Vangelo. È poi arrivato il Governo e la politica dei “porti chiusi” e della lotta contro le Ong salva-migranti ha scavato il solco della Cei e del Vaticano contro quel leader politico che si ispira a valori cristiani ma più di una volta si è detto “critico” nei confronti di Papa Francesco proprio sul tema dell’accoglienza migranti. Ecco allora che il rosario brandito da Salvini ieri in Piazza Duomo a conclusione della campagna elettorale arriva al termine di un lungo “percorso” che qualche mese fa sfociò anche in una aspra copertina di Famiglia Cristiana dal titolo “Vade retro Salvini” con riferimento addirittura a Satana. Ecco che il settimanale cattolico si scaglia anche oggi contro il Ministro, con un nuovo articolo destinato a creare nuove polemiche: «Il rosario brandito da Salvini e i fischi della folla a papa Francesco, ecco il sovranismo feticista. è andato in scena l’ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani. Mentre il capopolo della Lega esibiva il Vangelo un’altra nave carica di vite umane veniva respinta e le Nazioni Unite ci condannavano per il decreto sicurezza».

SALVINI REPLICA AI CATTOLICI: “IO CRISTIANO, DIFENDO VITE UMANE”

Oltre all’editoriale di Francesco Anfossi su Famiglia Cristiana, è anche il duro attacco del Direttore di Civiltà Cattolica (uno degli esponenti gesuiti più vicini a Papa Francesco, ndr) Padre Antonio Spadaro a far breccia contro Salvini e “dividere” il popolo dei cattolici in politica: «Rosari e crocifissi sono usati come segni dal valore politico, ma in maniera inversa rispetto al passato: se prima si dava a Dio quel che invece sarebbe stato bene restasse nelle mani di Cesare, adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio», attacca su Facebook Spadaro. Esattamente come avvenuto sul “caso” dell’elemosiniere del Papa che qualche giorno fa riattaccò la luce staccata ad una palazzina di abusivi, Salvini non si fa problemi a criticare chi contesta in lui una disumanità del tutto incompatibile con i valori cristiani: a Krajewski ha ripetuto «paga con soldi di altri» mentre oggi durante un altro comizio nel Veronese, Salvini ha risposto a distanza alle durissime critiche ricevute da Civiltà Cattolica e Famiglia Cristiana. «L’Europa che nega le proprie radici non ha futuro. Io sono credente,mio dovere è salvare vite e svegliare coscienze. Il confronto con le altre culture è possibile solo riscoprendo la nostra storia e riscoprendo i nostri valori, come peraltro detto negli ultimi decenni da tutti i Santi Padri. Sono orgoglioso di testimoniare, con azioni concrete e con gesti simbolici, la mia volontà di un’Italia più sicura e accogliente, ma nel rispetto di limiti e regole» replica Salvini senza citare i due media cattolici che lo hanno attaccato. Ancora il Ministro degli Interni aggiunge «i cattivi sono quelli che vogliono accogliere tutti e poi li lasciano dormire in stazione e andare in giro a spacciare».

