Flat Tax, lite Calenda-Donato a DiMartedì/ Video “c’è in Albania”; “siete messi male”

Le risse in tv si finiscono mai: l’ultima in ordine cronologico arriva da DiMartedì con protagonisti la candidata alle Europee per la Lega, Francesca Donato e l’ex Ministro dello Sviluppo Economico nonché candidato di Pd-Siamo Europei Carlo Calenda. Il tema è la Flat Tax anche se forse andrebbe “allargato” al divario netto tra i dem e Salvini sulle modalità per far ridurre le tasse in questo Paese in costante emergenza economica. Nasce tutto da una domanda della giornalista de la Verità, Sarina Biraghi sulla formula della “tassa piatta” voluta dalla Lega nella prossima Manovra di Bilancio: ebbene, l’ex Ministro replica «La flat tax non fa bene all’economia perché aumenta le disuguaglianze. Il fatto che Berlusconi e un operaio, con la flat tax, paghino la stessa aliquota fiscale è un dato di fatto. La flat tax, come l’uscita dall’euro, non ci sarà mai». A questo punti insorge la leghista Donato che controbatte, «Ma io non capisco perché ci sono Paesi europei vicino a noi con la flat tax e questa funziona?».

FLAT TAX, LA LITE TRA CALENDA E DONATO

Inevitabile a quel punto, Calenda prova ad incalzare la candidata alle Europee per il Carroccio chiedendo quali siano questi paesi dove la tassa piatta sarebbe stata applicata: «ci sono diversi Paesi», «ecco ma dimmene almeno uno» incalza ancora l’ex Ministro Pd, «L’Albania. Non ha la flat tax» rilancia la Donato. A quel punto Calenda sbotta e nei salotto di Floris si lascia andare «L’Albania? Il vostro benchmark è l’Albania? Ma, ragazzi, state messi male». La leghista candidata alle Europee prova allora a difendersi, «Ma perché l’Albania può fare la flat tax e non può farla l’Italia?» ma il leader di Siamo Europei non ammette repliche, «Perché l’Italia è uno dei Paesi con le più alte disuguaglianze dell’Occidente. E tu devi avere una imposta progressiva». A chiudere la “rissa” ci pensa poi il giornalista Giacomo Mameli che stronca la Lega di Salvini rilanciando ancora una volta il “tema” dei fondi non ridati, «Si parla di abbassare le tasse, ma abbiamo un ministro che deve dare 49 milioni di euro e li restituisce in 80 anni. Ma che cosa stiamo dicendo?». Calenda definisce quella un “flat tax” ma Mameli conclude “zittendo” la Donato «Sì, è proprio ‘flattissima’, è una sogliola».

Francesca #Donato:”Perchè ci sono paesi vicini all’Italia che hanno la flat tax e noi non la possiamo fare?”#Calenda:”Cioè? Quali?” Donato:”L’Albania” Calenda:”L’Albania? Avete come benchmark l’Albania? Ragazzi siete messi male!” Fantastico.#dimartedì pic.twitter.com/QclBQhEGLb — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 30, 2019





