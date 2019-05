Francesco Polacchi, editore Salvini/ Video Iene: quando scese in piazza col bastone..

Tengono ancora banco le polemiche su Francesco Polacchi, l’editore del libro-intervista di Matteo Salvini che è stato escluso dal Salone del libro di Torino per le dichiarazioni a favore del fascismo e di Benito Mussolini. «È stato il più grande statista del Novecento», aveva ribadito più volte. Per questo “Le Iene” ha provato a intercettarlo: l’inviato Filippo Roma è andato dall’allora leader del Blocco studentesco, cioè i giovani di Casapound. Gli ha chiesto di queste sue “nostalgiche simpatie” e poi è andato anche da Matteo Salvini per chiedergli cosa ne pensa dell’editore che ora è al centro delle polemiche. Intanto il programma di Italia 1 ha pubblicato un video esclusivo del 2008 in cui Francesco Polacchi si scontrava a colpi di bastone con militanti di sinistra. «Sono venuti in cinquecento dai centro sociali, e comunque noi non ce ne siamo andati, perché non ce ne andiamo!», urlò Polacchi alle telecamere nel bel mezzo dei tafferugli. Lui è ripreso nelle immagini con tanto di bastone.

FRANCESCO POLACCHI, QUANDO SCESE IN PIAZZA COL BASTONE

Era il 29 ottobre 2008: a Roma si stava svolgendo una manifestazione studentesca contro i tagli alla scuola decisi dal decreto Gelmini. Da un lato c’erano i collettivi studenteschi di sinistra, dall’altro gli studenti del blocco studentesco, l’organizzazione dei giovani di destra di Casapound. Questi ultimi però sono nettamente inferiori come numero. A guidarli, con le spranghe tricolore strette in mano, c’è proprio Francesco Polacchi. I due schieramenti si fronteggiarono per alcuni minuti, poi dai collettivi di sinistra partì la carica e il lancio di oggetti contundenti. Il gruppo guidato da Polacchi provò a reagire, quindi partì un corpo a copro a colpi di bastone e mazze da baseball. Alla fine la polizia riuscì a riportare l’ordine. Sul furgone vennero caricati anche molti militanti di estrema destra, che Polacchi provò a difendere: «Questo è l’odio politico! Noi oggi eravamo qui a protestare contro questa riforma e ci volevano tagliare fuori. Perché? Mi faccio mette’ io dentro, no loro! Non c’entrano niente, questi ragazzi stavano qua per caso, ve lo giuro». Clicca qui per il video che anticipa il servizio.

