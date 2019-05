Giorgetti: “paralizzati, crisi Governo”/ “M5s fa opposizione a Lega, Conte con loro”

Non è la prima volta che il n.2 della Lega Giancarlo Giorgetti – e Sottosegretario del Premier Conte – lancia l’allarme su una ipotetica ma realissima crisi di Governo: se poi lo fa due volte in due settimane, lo spettro di una frattura tra Lega e M5s dopo il voto delle Elezioni Europee si avvicina sempre di più. Come analizzato anche sulle nostre pagine questa mattina, tra Sea Watch (e più in generale il nodo dei migranti), voto a Bruxelles e manovra economica si gioca il futuro del Governo Conte anche se il Sottosegretario di Palazzo Chigi vede una foschissima nebbia all’orizzonte: «non so neanche se riusciamo più a fare un ordine del giorno per il CdM», previsto per oggi con a tema l’altrettanto divisivo Decreto Sicurezza bis (dopo la lettera furente dell’Onu giunta sabato contro Salvini e il Viminale, ndr). Dalle colonne de La Stampa, Giorgetti lancia l’allarme: «Salvini è visto come un pericolo e le bombe arrivano da tutte le parti. Se sfidi il potere costituito in Italia e in Europa diventi un pericolo che in qualche modo deve essere sterilizzato […]. Pensi che a livello nazionale, in funzione anti-Salvini, hanno fatto diventare ragionevole e utile anche il 5 stelle Di Maio».

GIORGETTI “MINACCIA” LA CRISI DI GOVERNO

Gli affondi di Giorgetti sono come sempre pochi ma essenziali e dal crudissimo realismo politico: «Il Movimento 5 Stelle ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Ormai il governo è paralizzato». Lapidario, freddo e allarmante l’appello del n.2 di Salvini scuote l’inizio di settimana che porterà l’Italia alle Elezioni Europee: «Loro con i punti fermi non aiutano a risolvere i problemi – spiega il leghista – il Paese ha bisogno di sbloccarsi e loro hanno posizioni, magari legittime dal punto di vista ideologico, ma troppo ideologiche». Altro affondo di Giorgetti arriva contro il Premier Conte, pur stimandolo nel lavoro di bilanciere di questi ultimi mesi: «ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione che non può essere solo quello dei buoni sentimenti. La sensibilità politica lui non ce l’ha e quando lo scontro si fa duro ed è chiamato a scendere in campo fa riferimento alla posizione politica di chi lo ha espresso – conclude il Sottosegretario – non ha i pregiudizi ideologici del mondo grillino. Ma lui non è una persona di garanzia. È espressione dei Cinque Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza». Insomma, tira brutta aria e con lo sfogo finale – «la lealtà di Salvini con Di Maio è irragionevole» – fa ben comprendere cosa la Lega chieda al suo capo politico per dopo le Elezioni: ora la “palla” passa al vicepremier, ma è tutt’altro che prevedibile quello che potrà accadere nelle prossime settimane.

