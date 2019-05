Landini: “Sindacato unico per i lavoratori”/ Di Maio: “Interlocutore sia affidabile”

Maurizio Landini invoca un sindacato unico per i lavoratori, messaggio diretto al ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Intervistato da Repubblica, il leader della CGIL ha spiegato: «Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più. Oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità tra Cgil, Cisl e Uil». Prosegue Landini nel giorno della Festa del lavoro: «Penso che i tempi siano adesso. È ora che c’è una richiesta perché nel lavoro e nella società si costruisca una risposta alla frantumazione dei diritti e dei processi produttivi. In questo quadro va rafforzato il ruolo del sindacato e della contrattazione nei luoghi di lavoro. Il sindacato deve allargare gli spazi della sua rappresentanza, dobbiamo sempre più far entrare nelle nostre sedi e nelle nostre piattaforme rivendicative i nuovi lavori, le differenze di genere, l’attenzione per l’ambiente».

LE PAROLE DI DI MAIO

E’ arrivata a stretto giro di posta la replica del vice premier Luigi Di Maio, che ha invocato un interlocutore affidabile: «Ho un atteggiamento laico riguardo questo tema, cioè non tifo nè per una cosa nè per un’altra. L’importante è avere un interlocutore affidabile, il dialogo con i sindacati è indispensabile. Negli Stati dove il sindacato non è unitario non è che si sta per forza meglio, è un modo di fare rappresentanza e ognuno si sceglie come». Landini ha inoltre aggiunto: «Sulla nostra tripartizione sindacale ha pesato enormemente la divisione del mondo nel secolo scorso in blocchi contrapposti. Oggi non c’è più nulla di quella stagione, non ci sono più i partiti, il Pci, la Dc e il Psi, che avevano tra le loro ambizioni anche quella di rappresentare il lavoro. Quello è un mondo antico. Cgil, Cisl e Uil hanno conquistato una propria autonomia e per questo possono andare oltre l’unità di azione. Abbiamo proposte condivise sul fisco, sulla sanità, sulle pensioni, sul Mezzogiorno, sulla contrattazione, sulle politiche per gli investimenti pubblici e per valorizzare il lavoro nella pubblica amministrazione».

