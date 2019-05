LE IENE CONTRO DINO GIARRUSSO “CI SFRUTTA”/ La replica “Polemiche? Mi fate tenerezza”

Dino Giarrusso risponde a “Le Iene” dopo la nota ufficiale del programma di Italia 1, che lo ha accusato di “sfruttare” la trasmissione per la quale ha lavorato in passato per la campagna elettorale in viste delle elezioni europee. All’ex inviato è stata contestata, ad esempio, la scelta di scrivere “Dino Giarrusso detto Iena” sulla scheda elettorale, e quindi sui volantini. «Ci sono tantissime persone che tuttora mi chiamano così: iena. Come fosse un soprannome, un alias. E molti che mi chiamano così non ricordano magari correttamente il mio vero nome, storpiandolo spesso in Gianrusso», ha scritto su Facebook. Quindi avrebbe deciso di aggiungere il soprannome per non perdere preferenze. Detto ciò, Giarrusso ha spiegato che si tratta del «programma televisivo più libero che esista» e precisato che la sua scelta di aderire al M5s «è assolutamente personale». E quindi ha aggiunto: «Se qualcuno vuole strumentalizzare il programma o vuole fare altre polemicuzze povere sulla mia candidatura, mi fa solo tenerezza». (agg. di Silvana Palazzo)

LE IENE CONTRO DINO GIARRUSSO: “CI SFRUTTA”

Le Iene si scagliano contro Dino Giarrusso con un’accusa pesante, visto che è stato inviato del programma di Italia 1. «Fa campagna elettorale sfruttando Le Iene?». Quel che appare strano è che una vicenda che poteva essere affrontata privatamente sia stata affrontata così, pubblicamente. Tutto nasce dai manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui Giarrusso si è candidato. Il politico M5s si fa campagna mostrandosi con gli stessi abiti che indossava quando lavorava per il programma e soprannominandosi “Iena”. Ma la trasmissione precisa sul suo sito ufficiale: «Noi de Le Iene non c’entriamo nulla». E coglie l’occasione per dare un consiglio al suo ex inviato: «Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio!». “Le Iene” ha ribadito che Dino Giarrusso non fa più parte del programma da più stagioni perché ha scelto di intraprendere la carriera politica con il Movimento 5 Stelle. Nessun problema per loro, se non fosse per come si presenta sui manifesti elettorali…

“NON HA SMESSO DI VESTIRSI DA IENA”

«Purtroppo però non ha smesso di vestirsi da Iena, come si vede nei suoi manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui si è candidato», scrive il programma sul suo sito ufficiale. E sulla pagina dedicata a questa vicenda pubblica anche le foto dei manifesti elettorali, dove sotto al nome compare pure la scritta “detto Iena”. «L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ci teniamo a farlo sapere subito». Il programma dunque si è voluto smarcare dall’iniziativa del suo ex inviato, noto soprattutto per la sua inchiesta sulle presunte molestie di Fausto Brizzi, un caso archiviato in tribunale e poi approfondito nuovamente da Roberta Rei, che se ne è fatta carico proprio dopo l’addio di Dino Giarrusso. «A Giarrusso i migliori auguri per il futuro, sperando però che la smetta con il vizio di vestirsi come noi, rimettendo la divisa nell’armadio, e di usare il passato a Le Iene per la sua campagna elettorale».





