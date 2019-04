Legittima Difesa, Mattarella firma la legge/ Segnala “grave turbamento sia obiettivo”

La Legittima Difesa è ora ufficialmente legge: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato e promulgato la legge votata in Parlamento con il voto (sofferto ma raggiunto) del Governo Lega-M5s, non però senza diverse osservazioni lasciate dal Colle in una lunga lettera inviata alle Camere e alle principali cariche dello Stato (compresi i vicepremier Salvini e Di Maio dunque, ndr). In mattinata il Quirinale ha reso noto sia la firma e la promulgazione ufficiale della Legge che rivoluziona il codice penale in materia di Legittima Difesa, sia la lettera inviata ai presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «La nuova normativa non indebolisce né attenua la responsabilità dello Stato», ha voluto stabilire il Colle ponendo qualche “punto sulle i” dopo le furibonde battaglie in Parlamento delle opposizioni di Pd e parte del M5s nel merito della legge voluta fortemente da Matteo Salvini e dalla Lega. «Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità», scrive ancora il Presidente della Repubblica nelle sue note.

LE OSSERVAZIONI DI MATTARELLA

Più che osservazioni paiono perplessità quelle emerse da Mattarella nella lettera spedita al Governo e alle Camere: «Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia», sottolinea il Colle, approfondendo poi nel merito i punti cardine della legge sulla “Legittima Difesa sempre”. «L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale – scrive ancora Mattarella -, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta». Altra perplessità sollevata dal Quirinale riguarda invece il tema della legittima difesa “domiciliare”: «l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA