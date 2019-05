Legnano, sindaco Fratus si dimette dopo arrestato/ Lega unita: “Siamo sotto assedio”

Nuovi aggiornamenti da Legnano: Gianbattista Fratus, arrestato per corruzione e turbativa d’asta insieme a vicesindaco e assessore, ha presentato le sue dimissioni. Come riporta Rai News, il suo avvocato Maira Cacucci ha annunciato che il primo cittadino «ha rassegnato le dimissioni il 16 maggio stesso, comunicate poi a mezzo pec all’Ente». Il legale ha evidenziato che «Fratus è a disposizione della magistratura per chiarire la propria posizione”, del resto ha fiducia nella giustizia». Ricordiamo che il sindaco di Legnano attualmente si trova ai domiciliari, così come l’assessore Chiara Lazzarini, mentre il vicesindaco Maurizio Cozzi è in carcere, accusato inoltre di corruzione elettorale. L’interrogatorio di garanzia è in programma lunedì 20 maggio 2019.

LEGNANO, LEGA COMPATTA: “FIDUCIA IN SALVINI”

Mirko Gramegna, segretario cittadino leghista a Legnano, ha commentato ai microfoni de Il Giorno: «Siamo un po’ frastornati per quello che è successo. Su Gianbattista posso mettere le due mani sul fuoco. Non metto in discussione le indagini della procura, ma è chiaro che è in corso un attacco contro la Lega a livello nazionale. Di Maio, che non ha letto una sola pagina di atti e non sa neppure dov’è Legnano, si permette di dire a Salvini di mandare via Fratus perché ha preso le mazzette. È una gogna. Abbiamo subito uno scossone, però a Legnano la Lega è unita. Crediamo in Salvini». Così, invece, Franco Brumana: «Gli arresti non ci arresteranno. Il Comitato non si ferma. Vuole continuare, fare pulizia, porre rimedio, con operazioni anche complesse, ai guasti lasciati dalla giunta Fratus. Da Tangentopoli in poi, era prima la magistratura che si muoveva e poi erano i cittadini a manifestare. A Legnano è stato l’inverso, sono stati i cittadini per primi a reagire alla illegalità».

