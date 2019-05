Luca Toni con Salvini a Modena/ Foto al comizio della Lega: “Un vero bomber”

Luca Toni con Matteo Salvini a Modena: il campione del mondo 2006 a sorpresa sul palco del comizio della Lega in vista delle prossime elezioni. Oltre alle Europee, nel Comune emiliano si voterà per le amministrative e il ministro dell’Interno ieri ha fatto tappa per sostenere il candidato Sindaco del centrodestra Prampolini. Un lungo comizio dopo qualche battuta ai microfoni dei cronisti presenti, con il segretario federale del Carroccio che è stato accolto sul palco dall’ex attaccante di Palermo, Fiorentina, Bayern Monaco, Roma e Juventus. Un incontro che ha fatto grande piacere al capo del Viminale, che ha commentato: «E’ onore per me a Luca Toni, un grande sportivo e un grande uomo». E subito dopo ha colto l’occasione per scattare un selfie, poi pubblicato sulle sue pagine social.

LUCA TONI CON SALVINI A MODENA: LA FOTO

«C’è tanta voglia di cambiamento, la sento dappertutto: dopo 70 anni ci sta che i cittadini possano cambiare. E’ un orgoglio essere un ministro a disposizione di tutti e come segretario della Lega essere protagonista di questa cambiamento» ha commentato Matteo Salvini ai microfoni dei giornalisti presenti per il suo comizio a Modena, con il ministro dell’Interno che ha promesso ai cittadini una «città normale, sicura, verde, pulita e nuova, dove si lavora per merito». La visita di Luca Toni ha diviso il web, tra chi condivide la sua presa di posizione e chi invece lo attacca: qui di seguito vi proponiamo lo scatto pubblicato su Facebook dal vice premier leghista





