M5s a Mattarella: “Salvini sta perdendo la testa”/ Crisi Governo: “Colle intervenga”

«Matteo Salvini sta perdendo la testa»: il Movimento 5 Stelle invoca l’intervento di Sergio Mattarella, clima rovente tra grillini e Lega. Come riporta Il Messaggero, continuano le schermaglie tra le due forze di maggioranza e la mossa pentastellata sui migranti sembrerebbe aver messo in crisi la politica dei «porti chiusi»: il gioco di squadra Conte–Di Maio–Trenta ha trovato la reazione del ministro dell’Interno con l’annuncio del decreto sicurezza-bis ma non solo. Oltre ad aver ordinato il sequestro della Mare Jonio, il capo del Viminale ha depotenziato totalmente il ministro grillino alle Infrastrutture Toninelli: «D’ora in poi il grillino potrà occuparsi solo di sicurezza della navigazione e di protezione dell’ambiente marino, sarà Salvini ad avere il potere di limitare o vietare il transito o la sosta nelle acque territoriali per ragioni di ordine e sicurezza pubblica», filtra dal Viminale. E sul nuovo dl sicurezza è caos…

DA M5S: “DECRETO SICUREZZA-BIS ROBA DA VENTENNIO”

«Il leghista sta calando nei sondaggi e si inventa caz*ate, quel decreto non esiste, è la classica mossa della disperazione e in Consiglio dei ministri neppure arriverà: Mattarella non darà mai il via libera, visto che le regole proposte dal Viminale violano tutte le convenzioni e le regole del diritto internazionale», la reazione dell’entourage di Luigi Di Maio riportata dai colleghi de Il Messaggero, giudizio ancora più pesante quello che arriva da Palazzo Chigi: «Salvini sembra ormai uno squilibrato, sta svalvolando perché in una settimana la Lega ha perso ben 6 punti nei sondaggi e il trend si è invertito. A questo punto può essere tentato di far cadere il governo sul tema dei migranti, aggirando disperatamente quello della questione morale, per provare a bloccare l’emorragia andando subito a elezioni. Del resto anche per noi comincia a essere un problema stare insieme a chi si comporta come un fascista», E si richiede l’intervento del Quirinale: «Ci aspettiamo che il Quirinale intervenga. Perché il decreto contiene evidenti elementi di incostituzionalità, non si possono scippare così le competenze di un altro ministero. E’ roba da Ventennio. E perché non si è mai visto un decreto annunciato su Facebook, senza alcuna istruttoria collegiale. Qui è in gioco la credibilità delle istituzioni». Crisi Governo, tira brutta aria…

