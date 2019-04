Nuovo decreto crescita: più leggero e “salva Roma”/ Dimezzato il taglio delle tasse

Il decreto crescita diventa più leggero a seguito di una revisione che ha portato al ribasso le risorse messe a disposizione. Lo sottolinea in particolare Il Messaggero, che aggiunge ulteriori dettagli riguardanti il decreto in questione, già approvato venti giorni fa dal consiglio dei ministri. Ad esempio, subisce un alleggerimento il taglio dell’Ires per le imprese, con l’aliquota che scenderà dal 24 al 20.5% e non al 20 come previsto inizialmente. Così facendo, il Tesoro potrà risparmiare 500 milioni di euro rispetto alla versione precedente del decreto. Cambia anche lo sconto fiscale sui capannoni, previsto ora al 70% per i prossimi tre anni. Una mossa, quella della “sforbiciata”, resasi necessaria per via della complessità da parte del ministero di individuare le coperture necessarie; i tecnici avevano pensato di attingere al “tesoretto” di Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, sfruttati meno del previsto, ma se il Movimento 5 Stelle ha detto sì, la Lega si è fermamente opposta, convinta che attingere soldi dai fondi di Quota 100 significherebbe bocciare la stessa manovra.

NUOVO DECRETO CRESCITA: PIÙ LEGGERO E “SALVA ROMA

Nel decreto, ricorda Il Messaggero, sono inserite anche altre due norme che non hanno a che fare con la crescita economica, leggasi il salvagente di Alitalia, e la questione del vecchio debito di Roma, che verrà accollato in parte dallo stato. Una decisione, quest’ultima, che aveva fatto saltare sulla sedia il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva chiesto che lo stesso trattamento venisse riservato anche ad altri comuni d’Italia, ma non si può fare, visto che Roma è l’unica città ad avere una gestione separata in cui sono stati collocati 12 miliardi del vecchio debito. “L’aiuto” a Roma dovrebbe riguardare nel dettaglio un miliardo di euro, il cosiddetto Boc, il Buono Ordinario del Comune, in scadenza nel 2048. Sulla scia di Roma è possibile che a breve vengano rinegoziati i vecchi mutui dei grandi capoluoghi di provincia, e a riguarda il vice ministro dell’economia, Laura Castelli, ha aperto un tavolo di confronto anche con la Cassa Depositi e Prestiti: situazione in aggiornamento.

