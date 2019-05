Onu vs Salvini “stop Dl Sicurezza bis e porti chiusi”/ Viminale “pensino a Venezuela”

Una lunga lettera dell’Onu inviata al Governo italiano di 11 pagine ieri ha stravolto la politica italiana con la durissima reprimenda dell’Alto Commissariato dei Diritti Umani del tutto schierato contro Salvini e i provvedimenti del Viminale sui migranti e il Decreto Sicurezza bis. Di contro, in mattinata, arriva la replica altrettanto forte del Ministero degli Interni che crea una sorta di “casus diplomatico” ad una settimana esatta dalle Elezioni Europee. Partendo dalle accuse formulate dalle Nazioni Unite, la lettera chiede esplicitamente all’Italia di ritirare le direttive del Viminale sul salvataggio in mare dei migranti, sulle multe all’ONU e sull’interruzione da attuare “subito” del Dl Sicurezza che già domani potrebbe invece arrivare in CdM per volontà del Ministro Salvini. «Mette a rischio i diritti umani dei migranti, inclusi i richiedenti asilo; fomenta il clima di ostilità e xenofobia, viola le convenzioni internazionali», è il sunto delle accuse lanciate contro Salvini direttamente dall’Onu. Il testo è stato siglato da Beatriz Balbin – responsabile delle Special procedures dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani – che l’ha inviato il 15 maggio all’ambasciatore italiano all’Onu Gian Lorenzo Cornado, perché lo trasmetta al ministro italiano degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Mare Jonio, Sea Watch 3 e Dl Sicurezza: questi i tre “punti” sollevati dall’Onu che porterebbe l’Italia al fomentare odio, razzismo e xenofobia.

SALVINI REPLICA ALL’ONU: “PENSINO AL VENEZUELA E NON ALL’ITALIA”

«Fermate immediatamente il processo di approvazione del Decreto sicurezza bis» è all’appello finale fatto dall’Onu, indignati per la procedura di maxi multe contro le Ong che salvano migranti. Di contro però, il Viminale ha risposto in mattinata con una lettera altrettanto dura che rispedisce al mittente tutte le accuse: «Da parte del ministero dell’Interno resta confermato l’auspicio di vedere approvato il decreto Sicurezza Bis nel Cdm di lunedì. L’augurio è che l’autorevole Onu dedichi le energie all’emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia». Le fonti al Viminale dell’Ansa hanno rilanciato alcuni contenuti della lettera, specie dove il Ministero degli Interni ritiene che la stessa autorità dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’Onu sia assai “deprivata” dalla presenza di Paesi non proprio “campioni” dei diritti dell’uomo, «Il Viminale non ha sottovalutato la lettera dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’Onu, soprattutto alla luce della competenza e dell’autorevolezza delle Nazioni Unite in materia. Autorevolezza testimoniata da alcuni Paesi membri dell’Onu come Turchia e Corea del Nord. E’ quindi singolare che l`Alto Commissariato per i Diritti Umani non si fosse mai accorto che la multa per chi favorisce l’ingresso non autorizzato di immigrati fosse già presente da tempo nell’ordinamento italiano (articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione)» conclude la nota voluta da Matteo Salvini.

