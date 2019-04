Pd, morta Pina Cocci/ Video, ai dirigenti gridò: “Vergogna, nun me chiamate!”

E’ morta Pina Cocci, militante e dirigente del Partito Democratico, delegata romana di Tor Bella Monaca che nell’assemblea nazionale del 2018 si era fatta notare per un intervento carico di sentimento che le era valso l’appellativo di “pasionaria”. Il Pd in una nota ha dichiarato:”La perdiamo nel giorno che forse più amava, il giorno della riconquista della Libertà, alla cui difesa Pina ha dedicato tutta la sua vita. Ciao Pina”. Era il maggio del 2018, quello che vedeva un Pd lacerato dalle divisioni e reduce dalla sconfitta delle Politiche del 4 marzo, quando Pina Cocci salì sul palco con la carrozzina su cui era costretta fin da piccola e tuonò contro la dirigenza colpevole del fallimento del centrosinistra:”Io ora me ne vado. Consegno la delega al presidente. Ma noi dovremo fare un congresso e se stiamo messi così come stiamo messi oggi, nun me chiamate”.

PD, MORTA PINA COCCI

Quello sfogo in romanesco, la sincera dimostrazione di sofferenza di una militante che oggi viene definita dal suo partito “fiera e appassionata”, divenne addirittura un hashtag capace di interpretare il disgusto di una base stanca delle faide interne e delle divisioni, ma non solo. Pina Cocci aveva colto uno dei temi principali costati al Pd il tracollo nelle urne: quella perdita di contatto con la realtà e in particolare con lo zoccolo duro del suo elettorato, ovvero i più deboli, gli ultimi, le periferie della società. Ecco che allora Pina indicò la platea:”Da là io sentivo le truppe cammellate. Veniteci nei territori, non vi mettete in bocca la parola ‘periferia’. Ma a Tor Bella Monaca chi v’ha mai visto?”. In un certo senso venne ascoltata: il segretario appena eletto, Maurizio Martina, riunì la prima segreteria proprio a Tor Bella Monaca.





