Pina Picierno, insulti sessisti sul web/ Solidarietà Pd: “Inqualificabile violenza”

Brutto episodio con vittima Pina Picierno, europarlamentare del Partito Democratico. L’esponente dem ha deciso di finanziare la sua campagna elettorale incontrando gli elettori per cene o caffé, cifre ritenute decisamente esose da alcuni utenti del web. E via a insulti sessisti e volgari, con attacchi e minacce che hanno indignato il popolo dei social network. E la stessa Picierno ha preso parola sul caso, promettendo denunce a gogò ai microfoni di Repubblica: «Il crowdfunding viene praticato in tutto il mondo da Obama a Joe Biden a Roberto Giachetti, per parlare di un caso italiano. Ma agli uomini queste cose non succedono. Nell’europarlamento io ho lavorato nella commissione che si occupa di diritti e uguaglianza delle donne, proprio per questo sento il dovere di denunciare. Lo farò con la polizia postale e chiederò un intervento anche di Facebook nei confronti di questi utenti. Lo farò a tutela di tutte le donne minacciate e insultate. Perché questo clima è intollerabile. E mi ferisce moltissimo che ci siano anche donne a rivolgermi quegli insulti. Io non me lo spiego».

SOLIDARIETA’ DAL MONDO PD

Solidarietà da tutto il mondo dem per gli insulti sessisti di cui è stata vittima l’europarlamentare, ecco il messaggio dell’ex ministro Valeria Fedeli: «A Pina Picierno va tutto il mio affetto e la solidarietà per le gravissime offese violente, minacciose e sessiste ricevute. L’odio in rete va denunciato e combattuto sempre. Pina, non farti spaventare e vai avanti a testa alta. Non sei sola». Queste le parole del capogruppo a Palazzo Montecitorio Andrea Marcucci: «Dai senatori PD solidarietà ed un abbraccio a Pina Picierno per l’inqualificabile attacco sessista. Basta violenza sui social». Infine, il tweet di Patrizia Prestipino: «Un abbraccio solidale a Pina Picierno per le battute ignobili che hanno fatto seguito alla sua campagna di fundraising per le elezioni europee. Pina, per dirla con il sommo, querela ma guarda e passa…».





